談卡神案　王金平：跟砂石案一樣是選舉炒作

記者楊蕓／台北報導

「卡神」楊蕙如涉入操作網軍帶風向，釀成前大阪辦事處長蘇啓誠自殺，風波越演越烈。對此，王金平5日出席第三屆台灣醫療科技展開幕典禮受訪時表示，卡神案就像砂石案一樣是選舉上的炒作，他認為不應成為選前重要話題，也呼籲回到真正福國利民的政策討論，這一場總統選舉才有意義。

針對「卡神案」，王金平5日受訪做出回應，希望大家回歸理性的政策討論、辯論，才是國家之福，現在紛紛擾擾實在沒有重大意義，「我想這個都不應該變成選前的一個重要話題，讓國家重大政策沒有辦法順利呈現出來，這是大家的損失，像砂石案也一樣，這個有一點就是等於選舉上的炒作。」

王金平呼籲，應提出真正福國利民的政策，這一場總統選舉才有意義，但到現在為止都看不到這些。

隨著卡神案風波燒到綠營，立法院國民黨團連續兩天召開記者會，今天再踢爆楊蕙如曾參與民進黨內立委初選，差點代表民進黨參與2012年板橋立委選舉，質疑楊蕙如根本與民進黨關係匪淺，要求蔡英文、民進黨主席卓榮泰出面道歉，謝長廷、外交部長吳釗燮下台負責。

▲王金平。（圖／王金平辦公室提供）

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