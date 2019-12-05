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小創意大體貼！花慈院護理師翻轉照護程序　研發舒適護理醫材

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▲花蓮慈院傷口照口團隊與慈濟科技大學著手研發「複合式功能管路裝置」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院傷口照口團隊與慈濟科技大學著手研發「複合式功能管路裝置」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院護理人員發想、投入創新研發改良每天使用的醫療器材，不僅發明了「持續性給氧面罩」、「複合式功能管路裝置」，甚至製作健康適能友善教材「皮太太理膚歷險記」，翻轉護理照護程序，提供安全與創新的照護。

一般的鼻胃管，常因翻身造成拉扯、滑脫，需反覆插管，造成病人不適。從2016年起，花蓮慈院傷口照口團隊與慈濟科技大學著手研發第一代腸胃道管路固定收納裝置，以捲收器的旋轉方式來捲收，不僅取得專利，甚至獲得2017韓國首爾國際發明展銀獎肯定。護理創新研發團隊再接再厲，將腸胃道管路固定收納裝置結合腸胃管路、膀胱造瘻管、尿管及腹膜透析管路等使用概念，研發「複合式功能管路裝置」。此裝置，已在今年十二月通過「發明專利」。

▲花蓮慈院傷口照口團隊與慈濟科技大學著手研發「複合式功能管路裝置」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈濟醫院護理人員創新研發改良每天使用的醫療器材，發明了「持續性給氧面罩」。

考量現有醫療管路，複合式功能管路裝置在設計時，除了有防止管路滑脫、逆流的功能外，也以適用各種功能管路、通用尺寸、病人容易操作為研發目標。傷口造口護理師徐小惠表示，複合式功能管路裝置是利用管路與皮膚垂直的概念將管路收納隱藏在複合式功能管路裝置中，還能避免瘻口變大造成體液滲漏外，也不會因為收納關係，導致管線卡住液體，減少併發症的發生，使用起來更安全。

另一項發明則是「持續性給氧面罩」，這項發明是來自住院病人的病情需要。臨床照護上常遇到氧氣罩穿戴不易、面罩固定帶調整操作不便利，不僅會壓住病人的鼻胃管，固定帶的材質還容易讓耳上皮膚受傷等照護問題。傷口造口護理師許美玉表示，持續性給氧面罩改良了護理師為病人進行口腔清潔及抽痰時，得拿掉面罩才能進行，造成供氧中斷的困擾外，還增加舒適度與穩定性，方便護理師或照顧者進行口腔清潔、抽痰、換鼻胃管等動作時，可持續供氧不間斷。

▲花蓮慈院傷口照口團隊與慈濟科技大學著手研發「複合式功能管路裝置」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院護理部樂思護創新團隊分享「皮太太理膚歷險記」。

除了有創新研發的醫材，提供病人舒適照護之外，由花蓮慈院護理部失禁照護團隊所組成的樂思護創新團隊，從失禁照護延伸到壓力性損傷照護，發想出有趣活潑的「皮太太理膚歷險記」衛教教材。帶領樂思護創新團隊積極研發的護理部主任鍾惠君表示，這項教材設計了十二道關卡，讓民眾寓教於樂的同時，學習如何減少長者因久臥或坐輪椅時，皮膚在長期的持續壓力下，血液不循環造成壓力性損傷，如皮膚紅腫、潰爛等等傷口產生。

花蓮慈院護理部團隊將在十二月五至八日期間，於台灣醫療科技展P514攤位展出「持續性給氧面罩」、「複合式功能管路裝置」；十二月七日上午十一點，護理部樂思護創新團隊分享「皮太太理膚歷險記」，以貼近傷者、傾聽患者與其家庭照護的需要，解決照護的困境。

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