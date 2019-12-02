LG折疊式手機新專利曝光　外型酷似華為Mate X

▲LG新手機的設計專利在11月29日曝光。（圖／取自Letsgodigital）

記者謝仁傑／綜合報導

據外媒 Letsgodigital 於昨（1）日報導，LG於2019年5月向海牙國際設計（The Hague System for the International Registration）提交設計專利，其新手機的設計專利在11月29日曝光，是具有OLED螢幕的折疊式智慧型手機。

從專利草圖和Letsgodigital設計效果圖來看，這款手機採用折疊式設計，側面至少有三個攝影鏡頭和各種感測器，全螢幕都在外部，且覆蓋手機的正面和背面。這份設計看起來很像華為推出的Mate X，而今年初Oppo折疊手機也有類似的設計。

手機左側邊緣中看起來設置了三個鏡頭，據外媒表示，下方有可能是第四個相機鏡頭，但這也可能是閃光燈。目前從LG簡短的專利說明書中，尚不清楚該相機系統究竟是什麼樣子，但無疑將集成一個超廣角鏡頭。

據傳，先前LG公司公佈一款可伸縮螢幕的手機設計專利，與該專利不同的是，這似乎是往左右兩個方向延伸螢幕。

▲外媒整理 LG 專利圖。（圖／取自Letsgodigital）

從專利圖中看來，該手機的設計非常薄，頂部有一個開關按鈕、一個揚聲器和一個麥克風，底部有充電孔、揚聲器和麥克風。LG多年來一直在提升它們的產品在聲音系統的質量，由於其手機頂部和底部都有揚聲器，推測有可能是立體揚聲器的概念。

去年10月，LG執行長黃正煥宣布LG也在開發可折疊式智慧型手機，一年多過去了，首批機型已正式推出。

上個月，三星也為其最新的折疊手機Samsung Galaxy Fold 2（暫名）發布了概念宣傳片，據傳此款新機將可能在2020年春季推出。外媒推測，LG屆時也將可能在明年的CES或MWC展示首款可折疊智慧型手機。



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