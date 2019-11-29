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蘋果獲62項專利　iPhone SE設計專利也在其中

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▲▼ 蘋果 APPLE 。（圖／路透社）

▲美國專利商標局26日授予了蘋果61項新專利 。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合外電報導

美國專利商標局（USPTO）周二（26日）授予了蘋果61項新專利。其中有涉及於蘋果未來將推出的「Pro」級頭戴式耳機，另一項則關於蘋果的虛擬量尺，此外還有包括iPhone X和iPhone SE等在內的一系列設計專利。

以下是科技網站《Patently Apple》針對蘋果專利授權的整理：

使用耳機的擴增智慧語音會議

蘋果於2018年12月發布一項專利報告，為「Pro」商業型耳機系統，該系統將提供虛擬會議語音體驗。而USPTO稍早前釋出的新專利則涉及多方通話會議、虛擬會議語音體驗及頭部追蹤的語音再現系統。

交互式虛擬量尺GUI（圖形化輔助使用者操作介面）

蘋果於2016年12月發布為Keynote、Pages、Numbers和Beyond等iWork應用程式製作的虛擬尺工具，此為一種更快更有效的方法和界面的電子設備，用於提供用於提供虛擬繪圖輔助工具。而在新專利中，蘋果添增了一種名為「填充手勢」的新功能。

▼蘋果交互式虛擬量尺GUI專利圖。（圖／取自Patently Apple）

▲▼蘋果專利。（圖／取自Patently Apple）

除了上述兩個專利外，蘋果也被發布了幾款設計專利，其中包括iPhone X外型設計及一款連接埠為type-C的充電頭；另一款則光看外型與經典的iPhone SE相似，近來有諸多消息指出iPhone SE 2將在明年上半年上市，考慮到這項傳聞，此設計專利發布的時機相當耐人尋味。

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