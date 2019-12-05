韓國瑜扯跟賴清德是「被霸凌三兄弟」　蔡英文：賴院長不想跟他做兄弟





▲韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜4日到嘉義市示範社區開起關懷基層長照直播，針對日前鬧得沸沸揚揚的網軍議題，他自封與前行政院長賴清德、台北市長柯文哲3人為「被網路霸凌三兄弟」。總統蔡英文5日下午受訪時表示，賴清德應該不想跟韓國瑜做兄弟。

韓國瑜說「我們都知道日本有個很有名的叫做薯條三兄弟，現在網路上有被害三兄弟，今年開始你可以看得很清楚。第一個被害的賴清德，在網路上被霸凌都受不了，直接要求蔡英文總統停止網軍對他的攻擊，第二位就是台北市長柯文哲，第三位就是韓國瑜，我們是網路被霸三兄弟。」

對於賴清德被韓國瑜稱為「兄弟」，民進黨主席卓榮泰相當不以為然，他受訪時酸，「他（韓國瑜）是自抬身價，選舉總是想跟比較強的連結在一起，他自稱是兄弟，人家不會覺得他是兄弟，我們理念不同、道路不同，他走他的中國路，我們走我們的台灣路。」

蔡英文5日下午出席世貿未來科技展，她受訪時表示，「我相信我們賴院長不會想跟他做兄弟的，我覺得政治人物都一定會受到批評攻擊甚至是抹黑，我做政治人物有一段時間了，是長期被攻擊被抹黑的對象，碰到抹黑，我都很認真澄清、認真捍衛自己。」