抗韓大作戰！蔡推「英眼部隊」召募1.7萬人報票護民主

▲「英眼部隊」開始招募。（圖、影／翻攝自Facebook影片）

政治中心／綜合報導

2020總統大選倒數僅剩三十餘天，面對國民黨候選人韓國瑜屢出奇招，要韓粉在民調裡「唯一支持蔡英文」，總統蔡英文則是發起「英眼部隊」計畫，延續守民主護台灣之主軸，不只要懇託支持者一定要返鄉投票，還號召辣英粉回報各地開票所的票數給競選總部。短短一天就招募近5千名志工，募集率已達三成！

蔡英文日前在南港展覽館二館舉辦「社群之夜，人蔘衝一波」活動晚會，也是「英眼部隊」的首次亮相。英眼部隊要募集1萬7000名志工，必須透過蔡英文的官方Line@帳號，進行實名認證，負責在1月11日的投開票所協助回報票數到蔡英文競選總部，為小英投票、監票再報票。

雖然僅是招募報票志工，但「英眼部隊」的規模卻不馬虎，不但具有專屬的「小英鷹」Logo，以黑底搭配金色金屬的圈選章，十分有質感，粉絲專頁「2020小英發言人」不只發文詳述加入英眼部隊的步驟，還PO出電影水準的預告片，引發不少人對英眼部隊的好奇。

「你可以見證你的未來，哪怕被阻擋，只要你記得民主的可靠，就沒有人能阻擋你。」英眼部隊預告片呼應近期香港區議會選舉，暗示選票就是掌握生活、守護民主的途徑，呼籲支持者加入英眼部隊，不只投票，還要留下來回報票數。影片旁白闡明「你有一雙自由的眼睛，見證你的未來，用行動守護現在」，號召選民為台灣投一張票，為小英守一張票。

此次蔡英文的「社群之夜」邀請文化部長鄭麗君、立法委員林長佐、藝人雞排妹等人出席，另有表團滅火器、拍謝少年與饒舌歌少大支助陣，吸引超過三千名民眾入場，線上還有超過萬名網友觀看直播。蔡英文在活動中表示，若是加入英眼部隊，說不定在1月11日有機會可以接到她打來的電話，「抽查大家有沒有認真」，在現場掀起一波高潮。

不少網友看到直播，紛紛表示「期待接到總統抽查電話」、「第一次看到實現這麼多政見的總統，不挺嗎？」、「香港人被迫擇選犧牲和民主！你們若不想台灣變成這樣，請你們出來投票，選擇你們要的人生」、「 小英守護台灣，我要幫小英守住選票」、「已衝一波加入英眼部隊，覺得驕傲」、「教訓親共政黨，全面下架國民黨候選人！」



