英女王接待川普…瞥見女兒躲邊緣　安妮長公主「聳肩拒社交」爆紅

▲安妮長公主對著女王聳肩被鏡頭捕捉。（圖／翻攝自推特／Edward Hardy）

記者丁維瑀／綜合報導

北約（NATO）峰會3、4日在倫敦舉行，外媒原本聚焦嚴肅的國際議題，沒想到連續兩條花邊卻立刻奪走網友注目。其中，英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）與美國總統川普寒暄時，看似用眼神示意安妮長公主（Princess Anne）出來見客，但安妮卻是聳聳肩，一副「不要」的神情，也讓她一度成為推特熱門話題。

CNN報導，3日晚間，女王在白金漢宮與川普、美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania）交談，旁邊還有查爾斯王子（Prince Charles）與其康瓦爾公爵夫人（The Duchess of Cornwall）卡蜜拉，一群人有說有笑。過程中，93歲的女王看了一下四周，瞥見她的女兒、安妮長公主站在後方的門邊。

女王似乎對著安妮長公主說話，在影片中不能聽得很清楚。安妮則是聳了肩膀並回應「是我」、「還有這些人」，此時女王周邊的人都笑了。英國媒體PA報導，安妮指的是她後方的王室成員，

一些網友猜測，女王是在「責罵」安妮沒有與川普打招呼，不過其實在這個場合中，只有查爾斯與卡蜜拉是正式接待川普的人員。CNN聯繫白金漢宮，沒有取得回應。英媒Metro則指出，知情人士透露，安妮本來就沒有被安排與川普會面。

So Princess Anne got yelled at by Lizzy for not wanting to say hello to the Trumps.

All hail our new queen pic.twitter.com/vHabFHlezC — Saint Hoax (@SaintHoax) December 4, 2019

另一場引起熱議的晚宴，則是3日晚間加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、英國首相強生（Boris Johnson）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、荷蘭首相呂特（Mark Rutte）、安妮長公主（Princess Anne）等人，一同出現在白金漢宮交談。

杜魯道當時說馬克宏遲到，是因為「他」開了額外40分鐘的記者會。外界直指杜魯道說的正是川普。川普4日表示，杜魯道就是個雙面人，然而又話鋒一轉，形容杜魯道是個好人。

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