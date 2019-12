川普彈劾聽證會「扯13歲小兒子」　梅蘭妮亞母愛爆發反嗆：居然利用孩子！

▲川普的13歲兒子拜倫(Barron Trump)是爸媽的心頭肉。(圖/路透社)

記者陳亭伃/綜合報導

美國總統川普彈劾案階段性報告出爐,其中調查委員會請到4名法學者出席,分別評論彈劾案,史丹佛大學法學院教授卡蘭(Pamela Karlan)在聽證會上提及川普小兒子拜倫(Barron)讓第一夫人梅蘭妮亞相當不悅,事後隨即發推特表示,拜倫仍未成年,應該要遠離政治、享有隱私權。

美國聯邦眾議院針對「通烏門」一案公開300頁的調查報告,法學教授卡蘭在作證時表示,「國王不會犯錯,因為國王的話就是法律。但與川普所言相反的是,美國憲法第二條並未賦予他可以做任何事的權力。」縱使川普可以將兒子命名為「拜倫」(Barron),但不代表可以讓他成為「男爵」(Baron)。

這番話立刻引起美國第一夫人梅蘭妮亞的不滿,拜倫為她跟川普的獨子,從過去就相當寵愛,重心全放在兒子身上,面對卡蘭提及兒子,她立刻在推特上反擊「未成年孩子應享有隱私權,遠離政治,卡蘭妳該為自己的憤怒與羞辱言詞感到羞愧,居然利用孩子。」

卡蘭隨後也公開道歉,表示自己的說法確實錯誤,會有這樣的說詞僅純粹希望川普可以為自己的作為道歉。眾議院的聽證會上,受邀的憲法學者除了卡蘭外,還包括北卡羅來納大學(University of North Carolina)法律學教授葛哈特(Michael Gerhart)、哈佛大學法學院(Harvard Law School)教授費德曼(Noah Feldman )與喬治華盛頓大學法學院(George Washington University Law School)教授杜利(Jonathan Turley),4人從憲法角度作證川普是否涉及尋求外國干預美國選舉,構成彈劾罪行。

A minor child deserves privacy and should be kept out of politics. Pamela Karlan, you should be ashamed of your very angry and obviously biased public pandering, and using a child to do it.