　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哪張臉是真人？4點教你看出合成照破綻　專家警告：慎防假身分

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 哪張臉是真的？（圖／翻攝自Which Face is Real?網站）

▲ 網站提供2張照片讓網友分辨。（圖／翻攝自Which Face is Real?網站

記者陳宛貞／綜合外電報導

許多人都曾在社群網站上收到陌生人的交友邀請，卻不知該分如何分辨對方是真人還是假帳號。「哪張臉是真的？」（Which Face is Real?）網站將一張實際存在的人臉和一張電腦生成的假臉做為對照組，以簡單的遊戲考驗民眾分辨的能力，旨在提高人們對假身分的警覺性。

華盛頓大學2名教授威斯特（Jevin West）及柏格斯川（Carl Bergstrom）設立這個網站，利用總部設於矽谷的科技公司輝達（Nvidia）2月推出的人臉繪圖軟體StyleGAN技術，優化2017年生成對抗網路（GAN）的演算法，使兩個神經網路互相競爭；一個試圖生成假臉圖像，一個試圖標示出假臉。

分辨真假人臉的遊戲看似只是好玩，但威斯特與柏格斯川的目標不只如此。他們都深入研究訊息如何在社會中傳播，認為人工智慧（AI）製造的贗品興起可能帶來麻煩，破壞社會的信任，因此希望藉此教育大眾。

根據該網站，頭髮、眼鏡、水漬及對稱與否都是分辨真假的幾個方法。程式運算出的部分假臉照片會有看似水漬的痕跡，大多在背景或人的頭髮上。若照片背景看似損毀或有摺痕，就很可能是合成照。

由於StyleGAN目前無法生成「真眼鏡」，若照片中人物有鏡框左右不對稱或看似被擠壓過、牙齒形狀怪異、出現3顆門牙、頭髮突然斷開、周遭出現神秘光環等等，都有可能是假人臉。

柏格斯川說明，當新技術興起時，這項技術已經存在，但公眾還沒有意識到的時期是最危險的，「這時它才能發揮最大的效用。」網站指出，電腦是個好東西，「但如果你掌握如何分辨，人類的視覺處理系統更好」，因此正努力教育公眾，讓人們意識到這項技術的存在，就像過去人們逐漸意識到可以用Photoshop進行圖像處理一樣。

►不修圖也能擁有最完美的那張臉！

ET快訊
浙江衛視還原現場！首公開「搶救高以翔過程」：倒地1分46秒馬
快訊／《追我吧》確定永久停播
快訊／桃園高階警官「保安隊大隊長」陳屍龍潭家中
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

世界最危險工作！一個失誤即賠上性命　百萬人驚呼：令人佩服

市價高達327萬！蘇格蘭河挖到「甜甜圈金塊」　質地超純有22克拉

她賣遮臉半裸照賺零用　中年客傳「對鏡撸管片」求愛…磁磚露餡竟是繼父！

文在寅接見王毅！談中日韓領導人會議　盼北京共同推動無核化談判　

「前車臣叛軍指揮官」在柏林遭槍殺案　德國驅逐2俄羅斯大使

27歲美女獸醫「淪4男床戰玩具」　完事半昏迷崩潰…再被拖到橋下淋油燒死！

改善100萬人生活！阿富汗居民哀悼中村哲　「像殺了最親的家人」

哪張臉是真人？4點教你看出合成照破綻　專家警告：慎防假身分

日本GAINAX社長「猥褻少女拍裸照」被捕　公司曾製作新世紀福音戰士

19歲大眼妹「全裸騎馬」爆紅！　拍下「最狂宣導照」...背後原因超暖

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

開箱全台第一座「暗空公園」　不只看羊群！夜晚拍星星超夢幻

殺彎失敗！重機騎士跨雙黃線 遭對向貨車輾過...送醫搶救身亡

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

男生別暴動！她試穿「10款真理衣」 透視感上衣掀網暴動：哇凍未條啦

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

世界最危險工作！一個失誤即賠上性命　百萬人驚呼：令人佩服

市價高達327萬！蘇格蘭河挖到「甜甜圈金塊」　質地超純有22克拉

她賣遮臉半裸照賺零用　中年客傳「對鏡撸管片」求愛…磁磚露餡竟是繼父！

文在寅接見王毅！談中日韓領導人會議　盼北京共同推動無核化談判　

「前車臣叛軍指揮官」在柏林遭槍殺案　德國驅逐2俄羅斯大使

27歲美女獸醫「淪4男床戰玩具」　完事半昏迷崩潰…再被拖到橋下淋油燒死！

改善100萬人生活！阿富汗居民哀悼中村哲　「像殺了最親的家人」

哪張臉是真人？4點教你看出合成照破綻　專家警告：慎防假身分

日本GAINAX社長「猥褻少女拍裸照」被捕　公司曾製作新世紀福音戰士

19歲大眼妹「全裸騎馬」爆紅！　拍下「最狂宣導照」...背後原因超暖

驚屎人！這醫院設計「人體夾娃娃機」　闖6關懸空找「零屎」

利菁暖問「你現在心流血了嗎」　大飛爆出被綠隔天認：我現在沒有心了！

奪全國技藝金牌　羅東高工吳中仁與亡父分享：您兒子很棒

雨下不停！今明「全台濕冷」低溫14度　明晚有機會迎初雪

「小鮮肉→大叔」歐告坐姿超有戲　網笑：是婚前婚後啊

中美若達第一階段協議　陸商務部：應相應降低關稅

陳學聖稱蔡英文副教授聘書「不見了」　教育部打臉：3個關鍵字就查到了

「羅文嘉就是網軍始祖」　周錫瑋爆2005選縣長遭抹黑

痛批陳菊「亂花公家錢又騙氣爆災民」　謝寒冰無罪理由「可受公評」

周杰倫遭小巨蛋打槍爆氣怒譙　「要唱還需你同意嗎」阿信也按讚！

國際熱門新聞

澳洲果園8台女　遭雇主逼提供愉悅

警撫摸女遺體乳房　畫面全被錄下

9月大女嬰疑因貓咪趴臉窒息亡

她被妒夫逼吞婚戒痛毆　赤裸慘死

他偷吃被發現！妻抓下體使力捏爆...直接痛到死

木工被切斷拇指！乾等3天才動手術

4國領袖背後嘲笑　川普：雙面人　

13歲↓禁入！Instagram終於要求生日驗證

小妹參加海豚共游　慘遭拖進水底啃大腿

72歲前環球小姐當嬤　驚豔近照曝光

歌手帶女兒驗處女　紐約州要立法禁止

影／日本高中生遊總統府大驚喜　蔡英文現身

士兵抓狂掃射同袍　至少5死

造假履歷錄取夢幻工作　她慘關1年

更多熱門

相關新聞

媽拿塑膠袋套3歲兒頭上縱火燒家

媽拿塑膠袋套3歲兒頭上縱火燒家

美國加州聖保拉（Santa Paula）傳出一起離奇案件，47歲女子魯伊斯（Maricela Magana Ruiz）於1日在自家縱火，綁住3歲兒子雙手以後，將塑膠袋套到孩子頭上，最後把自己雙腳捆綁起來，撥打911求救，幸好母子倆平安獲救。據了解，警方目前仍不清楚犯案動機，但是她已因縱火、危害兒童重罪被逮捕。

FBI：黑五「槍枝背景查核」史上第2高

FBI：黑五「槍枝背景查核」史上第2高

大砍關稅　日參議院通過日美貿易協議

大砍關稅　日參議院通過日美貿易協議

賀錦麗退選　拜登有意邀她當副手

賀錦麗退選　拜登有意邀她當副手

珍珠港美軍基地槍擊2死　槍手為海軍

珍珠港美軍基地槍擊2死　槍手為海軍

關鍵字：

AI北美要聞

讀者迴響

發燒話題

泰國簽證 反送中 高以翔 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

更猛冷氣團台南以北12°C　最冷時間出爐

澳洲果園8台女　遭雇主逼提供愉悅

狗偷跑出去玩！脖子多了欠款字條

騎GoShare！她一看前輪「醜惡私心」

堆高機翻覆壓死爸　7歲稚兒全目睹

高以翔好友都來了！　柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

經痛打止痛針！她48hrs「突不對勁」醫一看心涼

香蕉動正顎手術後「99％撞臉黑人」！

茵芙嫁豪門2年爆被離婚！富二代老公受夠沒錢分了

踏進彰化小廟人生最後悔　她拖走丈夫：快去大廟車滿了

更多

最夯影音

更多
艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面