哪張臉是真人？4點教你看出合成照破綻　專家警告：慎防假身分

▲ 網站提供2張照片讓網友分辨。（圖／翻攝自Which Face is Real?網站）

記者陳宛貞／綜合外電報導

許多人都曾在社群網站上收到陌生人的交友邀請，卻不知該分如何分辨對方是真人還是假帳號。「哪張臉是真的？」（Which Face is Real?）網站將一張實際存在的人臉和一張電腦生成的假臉做為對照組，以簡單的遊戲考驗民眾分辨的能力，旨在提高人們對假身分的警覺性。

華盛頓大學2名教授威斯特（Jevin West）及柏格斯川（Carl Bergstrom）設立這個網站，利用總部設於矽谷的科技公司輝達（Nvidia）2月推出的人臉繪圖軟體StyleGAN技術，優化2017年生成對抗網路（GAN）的演算法，使兩個神經網路互相競爭；一個試圖生成假臉圖像，一個試圖標示出假臉。

分辨真假人臉的遊戲看似只是好玩，但威斯特與柏格斯川的目標不只如此。他們都深入研究訊息如何在社會中傳播，認為人工智慧（AI）製造的贗品興起可能帶來麻煩，破壞社會的信任，因此希望藉此教育大眾。

根據該網站，頭髮、眼鏡、水漬及對稱與否都是分辨真假的幾個方法。程式運算出的部分假臉照片會有看似水漬的痕跡，大多在背景或人的頭髮上。若照片背景看似損毀或有摺痕，就很可能是合成照。

由於StyleGAN目前無法生成「真眼鏡」，若照片中人物有鏡框左右不對稱或看似被擠壓過、牙齒形狀怪異、出現3顆門牙、頭髮突然斷開、周遭出現神秘光環等等，都有可能是假人臉。

柏格斯川說明，當新技術興起時，這項技術已經存在，但公眾還沒有意識到的時期是最危險的，「這時它才能發揮最大的效用。」網站指出，電腦是個好東西，「但如果你掌握如何分辨，人類的視覺處理系統更好」，因此正努力教育公眾，讓人們意識到這項技術的存在，就像過去人們逐漸意識到可以用Photoshop進行圖像處理一樣。

►不修圖也能擁有最完美的那張臉！