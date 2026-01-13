　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨高雄初選賴瑞隆險勝！黃文益讚4人君子之爭：目標團結勝選

▲立委賴瑞隆初選勝出。（圖／記者賴文萱攝）

▲民進黨高雄市長黨內初選結果由立委賴瑞隆勝出。（圖／記者賴文萱攝）

記者吳奕靖、黃資真／高雄報導

民進黨高雄市長黨內初選結果今（13）日正式出爐，由賴瑞隆勝出，後續將由黨中央經程序報請提名成為民進黨2026高雄市長提名人選。對此，民進黨高雄市黨部主委黃文益表示，黨內初選是民進黨民主制度成熟運作的重要展現，這次的初選過程中，四位參選人皆秉持君子之爭的精神，在黨內的初選制度下進行良性競爭，展現高度政治風範與對高雄未來的責任感，值得所有黨員與市民肯定。未來將以團結勝選為最大目標，延續高雄光榮。

黃文益指出，民進黨是一個以民主為核心價值的政黨，無論是提名制度、民調機制或選務流程，皆依循黨內規範審慎推動。高雄市黨部在整個初選期間，始終嚴守黨務中立原則，確保制度的公信力與正當性，讓四位參選人負責任地向市民清楚說明政見理念與施政藍圖，由市民做出最符合高雄未來發展的選擇。

▲▼ 民進黨高雄市黨部主委黃文益。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲民進黨高雄市黨部主委黃文益。（圖／記者吳奕靖翻攝）

黃文益也提到四位市長初選參選人長期深耕高雄、各有所長，無論是在立法問政、地方建設或公共政策推動上，都為高雄付出許多心力。黃文益強調，黨內初選的目的，並非造成分裂，而是透過民主程序，凝聚最大共識，選出最能承擔責任、最能接棒陳其邁市長的人選，帶領民進黨迎向 2026 年的大選挑戰。所以在今天初選結果出爐後，最重要的就是團結，市黨部將第一時間啟動整合機制，團結所有力量，共同面對接下來的選戰。

黃文益指出，未來的選戰不只是市長一役，還有議員及里長，選戰結果更關乎高雄整體市政路線與價值方向，根據民進黨中央初選時程推估，農曆年後即將進入各區市議員初選民調工作，期待整體儘早完成提名布局，市黨部將會與未來市長參選人、各區市議員參選人及基層里長緊密合作，形成堅實的團隊戰力，從市長選戰到議會席次，共同爭取最大勝利。

最後，他也特別提到，陳其邁市長任內帶領市府團隊，持續推動產業轉型、重大交通建設、社會福利與城市治理，高雄的城市競爭力與國際能見度顯著提升，這是一條得來不易、也必須延續的光榮道路，民進黨有責任、更有義務，讓高雄持續前進。黃文益強調，「選後團結」不只是口號，而是具體行動，市黨部將持續扮演整合平台角色，發揮最大效益，爭取市民信任，贏得2026最終勝選。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光
台南社會局驚藏大內鬼！　5407萬全進私人口袋
知名嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　不鏽鋼材質象徵精神永不朽

李明璇爆高雄基層最怕賴瑞隆　黃敬雅反嗆：別再回頭消費高雄

修眷改條例遭批圖利　藍駁斥：國防部都打臉僅限於「慈仁八村」

輝達設計綠容率、光電板要求不合規？　蔣萬安：保持密切溝通

傳台美關稅15%！鄭麗文嗆「可憐」　民進黨遺憾：心中只有鄭習會？

海基會董事長人選年前有望出爐！邱垂正：應該沒問題

賴瑞隆誓言：邀泰勒絲＋建大巨蛋　高雄薪資漲1萬、創20萬就業

肯定黃國昌閃電訪美　徐巧芯送暖許甫：邀活動絕對參加

藍委主導修法烏龍又一樁！無施行日期公教退休金沒變多　翁曉玲氣炸

台積電再蓋5廠換關稅15%？　粉專點3大影響：輸掉的是台灣未來

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　不鏽鋼材質象徵精神永不朽

李明璇爆高雄基層最怕賴瑞隆　黃敬雅反嗆：別再回頭消費高雄

修眷改條例遭批圖利　藍駁斥：國防部都打臉僅限於「慈仁八村」

輝達設計綠容率、光電板要求不合規？　蔣萬安：保持密切溝通

傳台美關稅15%！鄭麗文嗆「可憐」　民進黨遺憾：心中只有鄭習會？

海基會董事長人選年前有望出爐！邱垂正：應該沒問題

賴瑞隆誓言：邀泰勒絲＋建大巨蛋　高雄薪資漲1萬、創20萬就業

肯定黃國昌閃電訪美　徐巧芯送暖許甫：邀活動絕對參加

藍委主導修法烏龍又一樁！無施行日期公教退休金沒變多　翁曉玲氣炸

台積電再蓋5廠換關稅15%？　粉專點3大影響：輸掉的是台灣未來

最有錢的農會！大園區農民節慶祝大會　農會年度盈餘1億8723萬

盲人環台公益路跑感動落幕　大武警落實交安維護確保活動順利

北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　不鏽鋼材質象徵精神永不朽

中國桌球「男隊輸太慘」！　協會擬新策…肖戰任副總教練

強化地區防災韌性人人有責　南消四大攜手業界共築安全防線

平鎮區寒冬送暖活動登場　蘇俊賓：深化社區善的循環

孫淑媚45歲迎來「美貌大逆轉」　時裝周氣場全開被封逆齡天花板

快訊／屏東紙箱倉庫大火濃煙狂竄　一旁國小緊急疏散300童避難

衛報：中國施壓歐洲多國「禁止台灣政治人物入境」

日天后「生前裸照被喊價20萬」　公司還要賣內衣：能賺錢太好了

坤達.牛奶挑戰高空特技 　空中倒立秀超壯手臂

政治熱門新聞

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

賴瑞隆出線對決柯志恩　一圖對比兩人學經歷、政策

2026國民黨大敗　媒體人估丟5縣市

快訊／僅差0.6個百分點！賴瑞隆初選險勝邱議瑩　民進黨下周提名

綠高雄市長初選民調　4參選人齊喊話

彰縣議員收賄496萬護航綠電蟑螂　監院通過彈劾：嚴重敗壞官箴

即／林岱樺喊話：全力支持提名人

即／差0.6個百分點落敗　邱議瑩恭喜賴瑞隆

初選民調勝出！賴瑞隆致電3戰友表達謝意

鄭麗文轟台積電設5廠換關稅15％「很可憐」

華府人士：美盼黃國昌、白營屏除黨派歧見　返台與民主友盟同陣線

蔡正元將入獄　曝三中案「馬英九籌不出資遣費」

即／賴瑞隆初選勝出！許智傑發聲道恭喜

更多熱門

相關新聞

即／差0.6個百分點落敗　邱議瑩恭喜賴瑞隆

即／差0.6個百分點落敗　邱議瑩恭喜賴瑞隆

民進黨佈局2026縣市首長大選，昨執行高雄市初選民調調查，今（13）日公布民調結果，由賴瑞隆以極小差距出線，將代表民進黨對決國民黨高雄市長參選人柯志恩，根據民調數據，賴瑞隆僅贏邱議瑩0.6個百分點。對此，邱議瑩指出，這個結果不盡人意，也必須很謙卑的去接受這樣的一個初選結果，還是會持續在高雄這個地方，跟大家一起努力。

初選勝出！賴瑞隆曝跟柯志恩最大不同

初選勝出！賴瑞隆曝跟柯志恩最大不同

即／陳其邁恭喜賴瑞隆！讚4候選人體現良性競爭風範

即／陳其邁恭喜賴瑞隆！讚4候選人體現良性競爭風範

民進黨高雄初選賴瑞隆出線　柯志恩：將是一場以小博大的逆轉之戰

民進黨高雄初選賴瑞隆出線　柯志恩：將是一場以小博大的逆轉之戰

初選出線　賴瑞隆：初選沒有個人勝負、團結才能守住高雄

初選出線　賴瑞隆：初選沒有個人勝負、團結才能守住高雄

關鍵字：

高雄市長初選賴瑞隆民進黨黃文益

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面