政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳關稅談判綁台積電投資　許宇甄：綠把戰略資產推上談判桌

▲▼台積電LOGO,台積電外觀,半導體晶片製造,半導體產業。（圖／記者李毓康攝）

▲台積電。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

外媒報導川普政府正接近與台灣達成貿易協議，可能調降對台關稅，但求台積電大幅加碼在美國投資，甚至傳出需多蓋五座廠房。立法委員許宇甄表示，這已不是單純經貿議題，而是把關稅數字綁上我國最關鍵的產業命脈。民進黨政府若只想對外宣傳「談成了」，卻不敢向國人交代交換條件與風險，就是把台灣的戰略資產推上談判桌，任人喊價。

許宇甄痛批，面對美方一再加碼，政府卻選擇噤聲，讓企業獨自承受政策壓力。尤其在蔣故總統經國先生1月13日逝世紀念日聽到這樣的報導，格外刺耳，因為台積電當初就是蔣經國先生拍板定案、以國家意志扶植起來的。台積電不是任何政府可以任意拿來交換的籌碼，更不是一句「降了多少關稅」就能交代的國家資產。

許宇甄指出，台積電創立之初，張忠謀博士奔走募資屢遭冷眼，國際大廠不買單，本土資本也看不懂；最後是政府願意扛風險，拍板由行政院開發基金出資四成多，這筆錢來自全民納稅，是台灣人用血汗押下的未來。台積電的起點不是一家公司而已，而是整個國家、全體百姓共同投資、共同承擔的戰略選擇。

許宇甄回顧，九二一大地震後園區斷電，若復電拖延，晶圓報廢、客戶轉單、供應鏈斷裂的代價難以想像。當年全台社會忍受不便，讓台電在餘震中先搶修，優先供電園區，才讓產業鏈沒有倒下。護國神山從來不是天上掉下來，而是台灣「同島一命」拚出來的。

許宇甄強調，國家談判最怕的不是硬，而是沒有底線。若用關稅作誘因，換取先進產能與關鍵製程外移，表面互利、實則稀釋台灣不可取代性。當台灣不再是最關鍵、最集中、最難替代的供應基地，我們的談判籌碼、產業聚落與安全韌性都會被削弱，這不是危言聳聽，而是必須正視的國家風險。

許宇甄要求政府立即說清楚三件事，第一，關稅調整的談判內容與交換條件為何，是否以台積電新增設廠作為對價；第二，新增設廠涉及的製程、產能與時程為何，對台灣研發與量產優先順序、供應鏈聚落的衝擊評估為何；第三，如何確保對外投資不以犧牲台灣主導權為代價，並提出具體配套，含關鍵技術留台、人才研發配置、及面對232條款等風險的整體方案。

許宇甄最後強調，台積電是台灣用好幾代人的努力與國家意志扶植起來的成果，是台灣的經濟命脈，更是國家安全的最後防線。政府可以談合作，但不能談到失去底線；可以追求互利，但不能把台灣的不可取代性拱手讓人。民進黨政府若繼續用黑箱面對國家大事、用沉默回應戰略風險，只會讓國人更憂心、更不安。
 

01/11 全台詐欺最新數據

北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光
台南社會局驚藏大內鬼！　5407萬全進私人口袋
知名嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架

北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　不鏽鋼材質象徵精神永不朽

李明璇爆高雄基層最怕賴瑞隆　黃敬雅反嗆：別再回頭消費高雄

修眷改條例遭批圖利　藍駁斥：國防部都打臉僅限於「慈仁八村」

輝達設計綠容率、光電板要求不合規？　蔣萬安：保持密切溝通

傳台美關稅15%！鄭麗文嗆「可憐」　民進黨遺憾：心中只有鄭習會？

海基會董事長人選年前有望出爐！邱垂正：應該沒問題

賴瑞隆誓言：邀泰勒絲＋建大巨蛋　高雄薪資漲1萬、創20萬就業

肯定黃國昌閃電訪美　徐巧芯送暖許甫：邀活動絕對參加

藍委主導修法烏龍又一樁！無施行日期公教退休金沒變多　翁曉玲氣炸

台積電再蓋5廠換關稅15%？　粉專點3大影響：輸掉的是台灣未來

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？

迪士尼樂園爆紅「壞皇后」告別8年角色：扮反派是榮耀

游鴻明隔18年曝重磅喜訊！　被「不實報導」露面澄清了

最有錢的農會！大園區農民節慶祝大會　農會年度盈餘1億8723萬

盲人環台公益路跑感動落幕　大武警落實交安維護確保活動順利

北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　不鏽鋼材質象徵精神永不朽

中國桌球「男隊輸太慘」！　協會擬新策…肖戰任副總教練

強化地區防災韌性人人有責　南消四大攜手業界共築安全防線

平鎮區寒冬送暖活動登場　蘇俊賓：深化社區善的循環

孫淑媚45歲迎來「美貌大逆轉」　時裝周氣場全開被封逆齡天花板

坤達.牛奶挑戰高空特技 　空中倒立秀超壯手臂

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

賴瑞隆出線對決柯志恩　一圖對比兩人學經歷、政策

2026國民黨大敗　媒體人估丟5縣市

快訊／僅差0.6個百分點！賴瑞隆初選險勝邱議瑩　民進黨下周提名

綠高雄市長初選民調　4參選人齊喊話

彰縣議員收賄496萬護航綠電蟑螂　監院通過彈劾：嚴重敗壞官箴

即／林岱樺喊話：全力支持提名人

即／差0.6個百分點落敗　邱議瑩恭喜賴瑞隆

初選民調勝出！賴瑞隆致電3戰友表達謝意

鄭麗文轟台積電設5廠換關稅15％「很可憐」

華府人士：美盼黃國昌、白營屏除黨派歧見　返台與民主友盟同陣線

蔡正元將入獄　曝三中案「馬英九籌不出資遣費」

即／賴瑞隆初選勝出！許智傑發聲道恭喜

民眾黨訪美結束「等待轉機回台」　省住宿、連去餐廳吃飯都沒時間

民眾黨訪美結束「等待轉機回台」　省住宿、連去餐廳吃飯都沒時間

民眾黨主席黃國昌11日率團閃電訪問華府，就高關稅及國防軍購議題與美方人員面對面會談，隨同出訪的民眾黨立院黨團主任陳智菡指出，「真相將會在1月14日訪美團訪台後，向國人清楚報告說明」。另外，民眾黨前國際部主任林子宇今（13日）也表示，在芝加哥等待轉機要回台灣了，他們省住宿、連進去家「餐廳」吃飯都沒時間，只為抓緊時間精準拜會各單位，為了酸而酸實在可笑。

國安基金退場首日台股刷史上最高收盤　法人：AI護體農曆年前看多

國安基金退場首日台股刷史上最高收盤　法人：AI護體農曆年前看多

川普制裁伊朗「連坐關稅25%」6國遭殃

川普制裁伊朗「連坐關稅25%」6國遭殃

橋頭大地主再出手　13億吃高科實中旁2480坪地

橋頭大地主再出手　13億吃高科實中旁2480坪地

台積電美設廠進度市場緊盯　法說會必考題曝光

台積電美設廠進度市場緊盯　法說會必考題曝光

關稅台積電投資許宇甄

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

