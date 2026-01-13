傳關稅談判綁台積電投資　許宇甄：綠把戰略資產推上談判桌

▲台積電。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

外媒報導川普政府正接近與台灣達成貿易協議，可能調降對台關稅，但求台積電大幅加碼在美國投資，甚至傳出需多蓋五座廠房。立法委員許宇甄表示，這已不是單純經貿議題，而是把關稅數字綁上我國最關鍵的產業命脈。民進黨政府若只想對外宣傳「談成了」，卻不敢向國人交代交換條件與風險，就是把台灣的戰略資產推上談判桌，任人喊價。

許宇甄痛批，面對美方一再加碼，政府卻選擇噤聲，讓企業獨自承受政策壓力。尤其在蔣故總統經國先生1月13日逝世紀念日聽到這樣的報導，格外刺耳，因為台積電當初就是蔣經國先生拍板定案、以國家意志扶植起來的。台積電不是任何政府可以任意拿來交換的籌碼，更不是一句「降了多少關稅」就能交代的國家資產。

許宇甄指出，台積電創立之初，張忠謀博士奔走募資屢遭冷眼，國際大廠不買單，本土資本也看不懂；最後是政府願意扛風險，拍板由行政院開發基金出資四成多，這筆錢來自全民納稅，是台灣人用血汗押下的未來。台積電的起點不是一家公司而已，而是整個國家、全體百姓共同投資、共同承擔的戰略選擇。

許宇甄回顧，九二一大地震後園區斷電，若復電拖延，晶圓報廢、客戶轉單、供應鏈斷裂的代價難以想像。當年全台社會忍受不便，讓台電在餘震中先搶修，優先供電園區，才讓產業鏈沒有倒下。護國神山從來不是天上掉下來，而是台灣「同島一命」拚出來的。

許宇甄強調，國家談判最怕的不是硬，而是沒有底線。若用關稅作誘因，換取先進產能與關鍵製程外移，表面互利、實則稀釋台灣不可取代性。當台灣不再是最關鍵、最集中、最難替代的供應基地，我們的談判籌碼、產業聚落與安全韌性都會被削弱，這不是危言聳聽，而是必須正視的國家風險。

許宇甄要求政府立即說清楚三件事，第一，關稅調整的談判內容與交換條件為何，是否以台積電新增設廠作為對價；第二，新增設廠涉及的製程、產能與時程為何，對台灣研發與量產優先順序、供應鏈聚落的衝擊評估為何；第三，如何確保對外投資不以犧牲台灣主導權為代價，並提出具體配套，含關鍵技術留台、人才研發配置、及面對232條款等風險的整體方案。

許宇甄最後強調，台積電是台灣用好幾代人的努力與國家意志扶植起來的成果，是台灣的經濟命脈，更是國家安全的最後防線。政府可以談合作，但不能談到失去底線；可以追求互利，但不能把台灣的不可取代性拱手讓人。民進黨政府若繼續用黑箱面對國家大事、用沉默回應戰略風險，只會讓國人更憂心、更不安。

