政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立法院確定下周邀賴清德列席　首場彈劾案公聽會明登場

▲立法院程序委員會，藍白聯手通過21、22日召開全院委員會處理賴清德彈劾案。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院13日程序委員會，藍白聯手通過21、22日召開全院委員會處理賴清德彈劾案。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院程序委員會今（13日）確定1月21日與22日召開全院委員會審查會，邀請總統賴清德就彈劾案說明。另外，根據議程，明後兩天將召開彈劾賴清德案的公聽會，由各黨團推派專家學者及立委發表意見，成員包含孫文學校總校長張亞中、律師黃帝穎及前立委游毓蘭、張其祿。

立法院13日召開程序委員會，藍白聯手通過16日與20日的立法院會議程於16日當天院會再行確定。此外，攸關賴清德彈劾案，國民黨團在程委會提案在21日與22日召開該會期第3次全院委員會以審查會模式處理，儘管民進黨團反對，但同樣藍白聯手以10：8，贊成者多數通過。

根據彈劾案相關事務及時程表，21日與22日的全院委員會將邀請賴清德列席進行第一次說明；會議順序是先由提案領銜人傅崐萁、黃國昌各10分鐘說明彈劾意旨，接著再由賴清德說明，時間為15分鐘，接著是國民黨團推派15人、民進黨團推派15人、民眾黨團推派2人，每人15分鐘進行詢問，並得採聯合詢問。不過若賴清德未列席，則由各黨團推派的委員進行發言，每人發言10分鐘。

針對賴清德彈劾案，立法院14日與15日也將召開全院委員會，以公聽會模式進行。14日的公聽會，出席人員為藍委林德福、邱鎮軍、徐巧芯、綠委莊瑞雄、陳培瑜、鍾佳濱、白委劉書彬，學者代表則有國民黨團推派仉桂美、游毓蘭、李岳洋，民進黨團推派賴秉詳、黃帝穎、陳怡凱，民眾黨團派林騰鷂。

至於15日的公聽會，出席人員為藍委王育敏、王鴻薇、羅智強、綠委王義川、吳思瑤、沈發惠、白委陳昭姿，學者代表則有國民黨團推派張亞中、彭錦鵬、周威廷，民進黨團推派陳怡凱、林俊宏，民眾黨團派張其祿。

01/11 全台詐欺最新數據

