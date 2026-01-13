孕婦街頭產嬰！士林警火速到場　叩119「遠端指導」救援

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區上演一場驚心動魄的「路邊接生」場面，一名孕婦突然臨盆，來不及送醫便在路旁產下嬰兒。文林派出所警員林志一、黃亭瑄火速趕抵，透過119「遠端指導」一邊穩定嬰兒生命徵象，一邊安撫產婦情緒，與救護人員隔空接力，為剛來到世上的小生命爭取最關鍵的時間。

▲街頭變產房，北市士林警「一邊交管一邊救命」。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據了解，事發當時，文林派出所警員林志一、黃亭瑄分別執行備勤與監視器維護勤務，突然接獲民眾報案指稱，有孕婦在士林區文林路一帶突發分娩。2人立即趕赴現場，赫見產婦癱坐路旁，懷中抱著剛出生、臍帶尚未剪斷、全身濕冷的嬰兒，嬰兒生命徵象不穩，現場氣氛相當緊張。

▼文林派出所警員林志一、黃亭瑄配合119遠端指導協助接生。（圖／記者黃宥寧翻攝）

面對突如其來的「路邊急產」，2名員警迅速撥打119，並開啟擴音功能，在救護人員的遠端專業指導下，依序替新生兒確保口鼻暢通、維持保暖，同時安撫產婦情緒，爭取黃金救援時間。

不久後，救護車抵達現場，救護人員隨即在路邊完成剪臍帶等必要處置。當嬰兒清脆的啼哭聲響起，現場所有人都鬆了一口氣。兩名員警隨即配合交管，護送救護車一路直奔新光醫院，讓母子順利接受進一步醫療照護。

▼孕婦街頭分娩，士林警與救護人員遠端合作救回新生兒 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

士林分局表示，警察工作不僅止於治安維護，更肩負守護市民生命安全的重要任務，此次員警在第一線即時應變，與救護體系緊密合作，成功化解危機，也展現「以民為本」的警政精神。警方也呼籲，民眾若遇緊急狀況應保持冷靜，立即撥打110或119求助，把握搶救生命的黃金時間。