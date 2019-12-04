韓國瑜「民調不要投我」導致地方錯亂　卓榮泰：已有人切割！影響信心

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／彰化報導

民進黨4日前往彰化，舉行行動中常會，會後民進黨主席卓榮泰也陪同4位黨籍立委候選人掃街。對於目前選情，交纏選區中部已經開始攀升，原因在於國民黨總統候選人韓國瑜影響立委選況，母雞先喊「不要投給我」，導致地方上已有人在切割，影響立委信心。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富說，彰化有一個現象，就是國民黨的候選人本來都會跟韓國瑜一起掛廣告看板，但是這幾個月來，候選人開始出現「拆夥」的狀況；反觀民進黨陣營，每一位候選人都跟蔡英文「同框」。

卓榮泰則表示，今天掃街算是蠻熱絡，目前交纏選區中部，已在攀升中，就本週的民調來看，都比之前進展很多。他分析，關鍵在於韓國瑜帶來的影響，已有人在切割。

卓榮泰說，之前都是母雞帶小雞，但是現在國民黨的母雞先喊出「你們不要投給我」，導致連帶影響區域立委們的信心。

卓榮泰分析，其次是國民黨不分區名單產生的後果，國民黨主席吳敦義是要帶領全黨，但他的私心大於黨的整體利益，輕忽名單造成的影響，判斷也錯誤，以為吵個幾天就沒了，但沒想到這造成國民黨各選區民調極速往下掉，所以韓國瑜才會喊出奇怪招數。

在整體選情方面，卓榮泰表示，民進黨在中部選情距離逐步拉大，而南部相對穩定，在北部方面則是重鎮，需要持續再加強。

其他人也看了這些…

►懶人包／黃國昌爆韓國瑜關說砂石案！攻防一次看 關鍵人徐享崑被捕

►黃國昌提「砂石案」4大關鍵問題：李佳芬家族擺明想「圈地變為私有」

►黃國昌爆韓國瑜「岳婿同心」盜採砂石…韓辦提告：當韓是「選戰提款機」

相關熱門新聞…

►黃國昌緊咬韓國瑜砂石案 柯文哲：會被人家說是側翼

►韓國瑜回應砂石案！嗆聲黃國昌「我不排除提告」：意圖使人不當選

►韓國瑜毒誓「貪污關到死」 蔡英文：清廉是理所當然的事

►白白胖胖也是一種美