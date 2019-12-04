臉書政治類廣告投放金額曝光！民進黨26萬奪第一、7綠委候選人上榜

▲臉書公開政治類廣告下單金額。（圖／翻攝自臉書廣告檔案庫報告）



記者呂欣玫／綜合報導

臉書已開放台灣選舉、政治或社會議題的相關廣告，根據臉書4日首度公開的廣告下單金額顯示，過去一個月以來，民進黨粉絲專頁以26萬元居首位，另外，花費金額最高的前10名中，就包含民進黨立委候選人許淑華、周江杰及鄭宏輝；國民黨方面，則有立委候選人洪孟楷、呂國華在臉書粉專下廣告。

臉書4日公開台灣選舉、政治或社會議題相關廣告的下單金額，從11月1日至12月1日止，民進黨共投放8篇廣告，花費26萬809元，而在花費金額前10名中，許淑華以16萬7304元居第三名；周江杰、鄭宏輝以9萬5474元、9萬1895元居第8、第9名；第10名則是綠黨花費8萬4417元，出資者為該黨桃園市議員王浩宇。

第11-20名中，民進黨立委候選人賴品妤以8萬2425元位居11名；時代力量立委候選人高鈺婷則以7萬8091元居第13名；洪孟楷、呂國華則分別以5萬6168元、5萬3498元居第14、15名；民進黨立委候選人何欣純以5萬3498元居第16名；第17名則是經濟部花費5萬1804元，投放21則廣告，是前20名中唯一的政府部門；民進黨立委趙天麟、立法院副院長蔡其昌則以4萬7984元、4萬6586元居第18、19名。

▲臉書公開政治類廣告下單金額。（圖／翻攝臉書廣告檔案庫報告，點圖放大）



臉書自2019年11月中起，開始在台灣對6類社會議題（政治理念和治理、公民與社會權、環境政治、安全與外交政策、經濟、犯罪）、選舉或政治的相關廣告主動採取處置，且廣告主必須先完成廣告授權程序，才能刊登上述廣告。

臉書指出，如果廣告主想要刊登或編輯的廣告提及與台灣選舉相關之政治人物、政黨或選舉（包括「動員投票」活動）或提及6大社會議題的其中一項，就必須通過審查程序、為廣告附上「出資對象」免責聲明，而且這些廣告都會公開存放在廣告檔案庫中7年。

臉書表示，目前確認要參選台灣近期大選的政黨和候選人都必須完成廣告授權程序，並為所有新建立的廣告附上「出資對象」免責聲明。如果有人向臉書檢舉由政黨或候選人刊登的某則廣告沒有附上免責聲明，廣告主就必須先完成授權程序並將廣告標示為社會議題、選舉或政治相關廣告，否則便無法下訂單購買新的廣告。

其他人也看了這些...

►楊蕙如同框照曝光 徐國勇坦承「認識」：到政院後就沒見過面

►網軍護航謝長廷 韓國瑜：蔡英文受訪「支支吾吾」更顯心虛

►林飛帆自稱遭卡神霸凌 孫大千諷：沒配合英派才會被網軍攻擊

更多熱門新聞...

►楊蕙如補助金流曝光 ! 北市體育局2年1010萬 交通部觀光局也給了650萬

►民進黨切割楊蕙如 柯文哲酸：葛特曼他們也說跟他們無關

►網軍IP位置來自立法院 矛頭指向民進黨立委辦公室

►超越藍綠，就靠她了