違法乞討被逮！警翻包驚見「上億現金」...網驚呆：還缺人嗎？

實習記者羅明輝／綜合報導

在印尼不論是行乞或是施捨者都是違法的。當地警方近日在雅加達（Jakarta）南部城市甘達里亞（Gandaria）巡邏時，就逮捕一名正在行乞的65歲流浪漢，沒想到搜查他的包包後，發現裡頭竟塞了好幾捆全新的現金，總金額高達1.945億印尼盾（約新台幣42萬元）。消息曝光後也讓不少網友驚呼，「連乞丐都比我有錢…」、「好羨慕喔，這工作還缺人嗎？」

據《雅加達郵報》報導，雅加達警方發言人尤納斯（Muhammad Yunus）透露，警方上（11）月29日在甘達里亞街頭進行突擊，發現名叫貝薩尼（Muklis Muctar Besani）的乞丐正在乞討，隨即將他逮捕。就在員警搜查他的包包時，發現包包裡竟然裝有多達18捆的全新紙鈔，每捆紙鈔大約是1000萬印尼盾，加上其他沒有綑綁的散錢，總金額高達1.945億印尼盾。

▲ 警流浪漢包包裡竟有多捆全新紙鈔 。（圖／翻攝自Hood Smith臉書）

尤納斯提到，當方詢問這筆金錢的來源時，貝薩尼宣稱是自己打工所賺的，不過貝薩尼既沒有家人，就連住的地方也沒有，因此警方根本不相信他，最後經過一再逼問，貝薩尼終於坦承這筆錢是他乞討所得，他每周都會到銀行，將獲得的零錢換成全新的大面額紙鈔，再放入包包中收好。

雅加達社會事務局代理局長穆爾西丁（Mursyidin）表示，其實貝薩尼早在2017年就曾經因為乞討遭逮捕，當時他也同樣將乞討來的錢換成新鈔，就這樣將一筆鉅款攜帶在身邊，「警方那時就警告他不准再犯，並允許他保留那筆金錢，沒想到他這次竟然又再次被捕…」

據了解，印尼為了遏止無家可歸的問題，在法律明確規定市民禁止在街上行乞，或者施捨金錢給乞丐，違者最高將判處拘役60天或2千萬印尼盾（約新台幣4.3萬元）的罰款。

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