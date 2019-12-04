28歲女閃嫁70歲爺被譏「為錢」！曝聘金僅5萬...網驚：是真愛

實習記者謝汶穎／綜合報導

印尼一名28歲的女子4個月前在森林撿木材時，意外認識一名70歲的老翁，兩人馬上就陷入愛河，在認識短短4個月後就結婚了，但也遭許多人質疑表示，女方可能因為年紀輕輕就成為寡婦，是看上對方的財力才選擇結婚，直到雙方曝光結婚聘金只有5萬印尼盾（約台幣108元），才讓網友信服，直呼兩人「是真愛！」

據印尼媒體Tribunnews報導，28歲的瓦德拉（Reda Vadela）居住在爪哇島的茉莉芬（Madiun），在薩拉丹森林（Saradan Forest）撿木柴時，意外遇到已經70歲的老翁拉迪（Radi）。拉迪當時和瓦德拉借了水喝，兩人就意外的熟識起來。

▲2人相差42歲，在意外認識後，僅過4個月就結婚。（圖／翻攝自instagram／carubanid）

拉迪表示，之後他就常常前往瓦德拉家，也和瓦德拉的家人親近起來，經過4個月後，兩個人藉決定結婚，這場婚姻也得到所有家人的支持和祝福。兩人在11月27日進行結婚典禮，只簡單的邀請親戚和家人一起舉行。

兩人將婚照傳到網路上後，馬上得到網友熱烈回應表示，兩人相差42歲，說不定女方是為了錢才答應結婚，但同時他們也曝光結婚聘金只有印尼盾5萬元（約台幣108元），才讓網友相信這兩個人就是真愛。

瓦德拉表示，很高興能夠嫁給拉迪，雖然兩人年紀相差很多，但她也不會感到羞恥，因為自己是故意尋找比自己成熟的男人，且拉迪有養家和顧小孩的經驗，「我正在尋找的就是這樣有經驗的人。」