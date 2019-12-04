杜絕賄選歪風　郭國文競總發言人李宗翰呼籲嚴查變相賄選

▲立委郭國文競總發言人市議員李宗翰，希望檢調警方能嚴格查辦，杜絕賄選歪風。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

立委郭國文12月4日透過發言人市議員李宗翰召開記者會，除正式公布競選總部發言人選之外，同時針對目前選舉已有民眾反應疑似變相賄選之情事，希望檢調警方能嚴格查辦，杜絕賄選歪風。

發言人李宗翰說，郭國文立委因為其屬年輕族群，充滿正義感，因此特別邀請他擔任競選總部之發言人。除了以年輕形象多瞭解年輕一代的心聲與想法外，也因為行賄傳言充斥，希望一起來呼籲社會大眾與檢調正視變相的賄選問題。

李宗翰說，目前有接獲相關反應疑似遊走在賄選邊緣上的情事，希望檢調單位能嚴格追查。首先，即日前有查獲相關的案件，就是以社區組織團體名義，以繳納少數會費或報名費，卻能享受超值餐點、住宿等方式，疑似藉此賄選。其次，則是常在特定候選人總部出入擔任某聯誼會的幹部，以聯誼會名義，在選前敏感時刻發給弱勢者紅包、物資。

另外，則是競選團隊聘請不符比例人數的臨時工協助發放文宣，例如在較為偏鄉庄頭，人口數不多，卻聘請相當多的人數來發文宣，據地方幹部表示有一次請了50位臨時工，1人1晚薪資高達1000元等，不太符合宣傳之實際需求。最後，則是聽聞候選人地方樁腳、重要人事相當高額的工作費用請其動員拉票。這些似乎有賄選情事，但又很難查獲或認定為賄選的情況，還需要檢調單位能針對類似這些變相的賄選行為，嚴格查緝。

李宗翰最後表示，若檢警單位能針對變相賄選的案件積極調查，將能遏止這些疑似賄選的情事持續，讓選舉回歸選民理性判斷候選人政見能力的競爭。盼全民一起來打擊賄選，還給大家一個乾淨的選舉環境，也不要讓台灣成為一個用錢選舉的社會。

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