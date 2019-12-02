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錄音曝光！小孩「爸爸和老師玩摔角越來越大聲，哈哈哈」　正宮心碎

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▲床（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲洪女小孩說，爸爸和女友睡覺。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳俊宏／綜合報導

錄音對話曝光！新北市一名洪姓人妻經子女告知，林姓丈夫會與小三玩「摔角」，且聲音越來越大聲，氣得提告求償50萬元。法官認為，林男破壞與原告共同生活圓滿安全及幸福倫常，因此判賠35萬元。

判決指出，洪女和林男結婚11年，並育有兩名子女。她控訴，丈夫多次外遇想和她離婚遭拒後，竟搬走去和公公婆婆住，甚至和一名女子發生親吻、摔角等疑似性行為的親密舉動，過程被小孩發現後回家告訴她。

洪女提出和小孩的錄音對話：

洪女：你說他只跟『OO』老師睡，不跟你們睡？從什麼時候開始？

小孩：上次啊。

洪女：他們會玩摔角？

小孩：會…摔…就越來越大聲，哈、哈、哈…啊。

洪女：那你爸跟那個老師有沒有在你們面前親親？

小孩：有。

洪女：那你們現在去爸爸那邊，是跟爸爸睡嗎？

小孩：不是，是我們兩個自己睡。我上次不是跟妳說過了，他跟那個女朋友睡。

洪女：他跟警衛叔叔說什麼？

小孩：他就說等一下我的女朋友會來，然後直接幫他感應到7樓就好。

▼林男有小三被正宮發現。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲▼交往,告白,情侶,結婚,曖昧,劈腿,出軌,小三,外遇。（圖／pixabay）

洪女指控，丈夫侵害她的婚姻惡性重大，且破壞家庭圓滿情節至鉅，因此求償50萬元。而林男未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀為任何聲明或陳述。

新北地院法官認為，被告不顧原告感受，與其他女子逾越通常一般男女朋友社交禮節範疇，長期有親密互動往來，顯已逾越朋友間正常社交界線，而有感情交往事實。

法官說，被告所為已破壞和原告的共同生活圓滿安全及幸福倫常，干擾家庭及婚姻本質，破壞原告的婚姻和諧圓滿。法官審酌兩造社會地位、經濟能力，判被告賠35萬元為適當。全案可上訴。

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