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竹科女工程師戀上高富帥！「暈船了」狂撒590萬　哭求台警：救救他

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用餐,約會,餐廳,下午茶,男女（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲盧女一心盼著真命天子來台廝守，說什麼都不願相信警方...（示意圖／取自stocksnap）

記者柯沛辰／綜合報導

竹科55歲盧姓女工程師日前上臉書時，結識一名自稱義大利室內設計師的黃金單身漢，經過1年情話綿綿、3次視訊，盧女墜入情網。今年4月，男方陸續以辦護照、買機票來台等由要求匯款，又稱現金遭海關扣留，急需救援。盧女信以為真，不僅多次匯款達590萬元，還跑到警局哭求跨國救援。警方清查後發現是詐騙，但盧女不信，不斷強調自己沒被騙，讓警方無言以對。

據了解，盧女在竹科擔任工程師，去年被一名陌生外國人加臉書好友後，對方聲稱住在義大利佛羅倫斯，是單身的室內設計師。起初盧女半信半疑，但雙方視訊3次後，她發現對方真的是高富帥，而且即便相隔兩地，男方也願意配合她的作息聊天，不時傳訊噓寒問暖，時間長達近1年，讓她不知不覺墜入情網，甚至徹底「暈船」。

今年4月，男方先後以「朋友老婆生病」、「工作投資周轉」等要求匯款應急，還喊出要來台長相廝守，希望借錢「辦護照」、「買機票」、「住宿費」。盧女二話不說，一連跑了多家銀行解除保單、定存，短短半年內就海外匯款9次，被騙高達17萬4千多歐元（約新台幣590萬元）。

上個月，男方故技重施，哭訴自己從義大利出境時，遭海關扣留現金，急需匯款救援。盧女捨不得愛人深陷困境，不僅四處奔波籌款，情急之下還哭著到警局求救，希望台灣警方能跨國救援，聯繫義大利當局。

承辦員警一聽，研判盧女遇上詐騙，不斷勸說她保持冷靜，因為警方受理類似案件不計其數，手法幾乎都是假冒外籍人士進行網路交友詐騙。不過，盧女堅信真命天子不會騙她，認為她的遭遇只是與詐騙手法很像，但她很清醒，對方也不會騙她，希望警方趕緊救人，

雙方你一言我一語，好在員警不放棄，持續勸說冷靜，才讓盧女無奈地離開警局。目前全案已交由檢警了解。

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