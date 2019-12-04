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獨／連千毅延長羈押抗告駁回　委任律師爆氣「痛罵法官」違反倫理規範

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▲連千毅被帶出高雄刑大 。（圖／地方中心攝）

▲連千毅被帶出高雄刑大 。（資料圖／地方中心攝）

記者吳奕靖／高雄報導

連千毅引爆高雄直播主之亂，目前被法院延長羈押，他的委任律師葉銘進提出抗告，最後被高等法院駁回，讓葉律師非常不滿，痛罵根本還沒有收到裁定書，還是透過媒體才知道，「這不僅是未審先判，透露消息的法官更是違反法官倫理規範，置司法公信於不顧」。

葉銘進律師表示，11月18日收到高雄地方法院延長羈押的裁定，11月22日提出抗告，11月25日又提出補充抗告理由狀，截自12月2日為止，扣掉卷證移送的時間，高等法院受理本件抗告案，不過才幾天而已，就可以做出駁回抗告的決定，可見輕率，根本可以說是未審先判！

▲引發高雄市直播主之亂的主角之一,連千毅透過委任律師葉銘進提抗告 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲連千毅委任律師葉銘進面對抗告駁回，怒轟法官 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲連千毅被帶出高雄刑大 。（圖／地方中心攝）

▲連千毅被帶出高雄刑大 。（資料圖／地方中心攝）

葉銘進回憶，連千毅在第一次羈押裁定之前，11月11日接受市刑大訊問完後，等待檢察官複訊，居然就先接到高雄地方法院書記官電話通知要在11月14日上午開延押庭；隨後接受檢察官複訊，他當場跟檢察官表示，已經接到法院通知要開延押庭， 連檢察官都有點訝異回說，「對連千毅的延長羈押聲請書都還沒製作。」

這次的裁定，讓一向溫和的葉銘進怒批法院，「檢察官都還沒聲請延長羈押，法院就先安排延押庭，這是什麼意思？這符合程序嗎？ 難道不是早就決定要對連千毅裁定延長羈押了嗎？那乾脆不要開庭算了！」

▲引發高雄市直播主之亂的主角之一,連千毅透過委任律師葉銘進提抗告 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲引發高雄市直播主之亂的主角之一,連千毅透過委任律師葉銘進提抗告 。（圖／記者吳奕靖攝）

截自記者截稿為止，葉銘進表示自己到3日下班為止，都還沒收到高等法院的裁定，卻得在2日透過新聞報導知道，質疑「這根本就是為押而押、因人設事的做法！ 他很難想像連千毅將來被起訴移審到法院後能夠受到實質公平的審判」！

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