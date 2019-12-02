抓妻頭撞牆、逼小三復合　夫保證「回來不打死妳」連吞兩張保護令

▲林妻直到派出所警員找上門，才知道丈夫外遇。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

新竹林姓男子（化名）2014年間因為工作關係認識保險業務員小美（化名），兩人進而發展出婚外情，但他在交往期間涉嫌出言恐嚇，沒想到女方聲請的保護令竟然寄到家中，妻子這才發現有小三，夫妻倆因此發生許多爭執，他一氣之下又是推打又是抓頭撞牆、甩巴掌，最後再吃上一張保護令，成為同時被正宮、小三「隔離」的人。

林妻在判決書中主張，丈夫2014年間認識小美，經過2、3年便發展成男女交往關係，自己直到今年5月派出所警員找上門，說家中有發生家庭暴力事件，加上保護令剛好也寄到家裡，這才驚覺丈夫有小三，「保護令上面記載，兩人交往將近一年才分手，2018年6月間林男聲稱已經離婚，便展開熱烈追求，要求復合」，根據家庭暴力防治法推算，兩人至少在2016年間有交往過。

▲小美受到林男恐嚇、逼迫復合，不得已才聲請保護令。

林妻接著說，丈夫和小美在這5年的時間裡反覆交往，雖然沒有同居，但有可能發生通姦、親吻或是牽手等行為，加上往來頻繁，顯然已經超過一般朋友之間的交往範疇，破壞她的婚姻幸福，因此決定提告求償60萬元。

對此，小美反駁，自己確實是因為工作關係認識林男，雙方也有交往，不到一年隨即分手，之後就沒有聯絡，直到2018年6月間男方自稱離婚了，兩人才復合，「但同年10月他突然消失，音訊全無，隔年2月才收到聯繫，說希望繼續往來，我沒有同意，他就開始糾纏不休，屢屢來電或訊息騷擾，甚至出言恐嚇，讓我很害怕，迫於無奈才在今年4月向法院聲請核發暫時保護令，沒想到他完全無視保護令內容，依舊恣意妄為，讓我身心受創。」

▲林妻聲稱遭丈夫毆打，並向法院聲請保護令。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

巧合的是，新竹地院法官調查此案時，發現林妻也曾聲請保護令，內容記載，林男今年2月間為了一把鑰匙，多次出手用力推倒她，甚至做出抓頭撞牆、甩巴掌、掐頸1分鐘等危險行為，過程中一度踩到旁邊的小兒子；後來雙方談及離婚，她還被氣昏頭的丈夫毆打頭部、拿水潑臉、用菜刀拍臉頰，就算暫時離家躲避，依舊會收到「回來老子保證不打死妳」等威脅訊息。

雖然林男一次收到妻子和女朋友的保護令，但訴訟方面，則是妻子向小三提告求償。法官認為，根據雙方證詞來看，小美的確是在林男婚姻關係存在期間交往，衡量雙方身分、地位、經濟收入以及受到侵害程度等因素，最後判她應賠償林妻20萬元較為適當。