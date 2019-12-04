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新北魔鬼老師！家長觀課直接暴怒「囚禁30童」　導師破門營救還被過肩摔

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圖、文／周刊王

新北市青山國小1名長期有情緒問題的老師，僅因不滿家長來「觀課」，盛怒下竟將全班30位小五學生拘禁、反鎖在充滿易燃物的自然教室內，任其恐懼哭喊，甚至和前來營救的其他師長扭打。事後，1名當事學生黃小妹發抖表示：「以後都不敢再上他的課了。」

本刊調查，該名問題老師姓胡，教自然科，早前曾因情緒失控遭校方綑綁強制就醫，還曾將整袋乾電池朝孩子臉上砸，並在上課時霸凌、公審小朋友。校方目前已啟動「不適任老師」處理流程，盼早日讓這位孩子們口中的「魔鬼老師」離開教育界。

歷經囚禁是件的黃小妹回憶，被關起來當天是11月26日上午第3、4節課，「那天他（胡）一來，看到有同學媽媽來『觀課』，就大發脾氣、痛罵把她趕走，然後把我們從班上帶去自然教室，『碰』一聲大力關門後，就反鎖起來。」據悉，所謂「觀課」是指由家長或具教評會成員資格的師長，輪流在校方認定有問題的老師課堂上旁聽，以評鑑其是否適任的一種制度。

▲▼魔鬼老師。（圖／周刊王提供）

▲胡老師情緒失控，竟將30名小學生囚禁在充滿易燃物的自然教室。（圖／周刊王提供，下同）

「我們都怕得要死，但胡老師看來好兇，沒人敢說話，後來可能是同學媽媽去通知班導周老師、校長還有主任他們，每個大人在外面都很緊張拼命敲窗戶，要胡老師快開門，但他完全不理還更抓狂、發飆狂罵人，我們就更害怕，全都在裡面一直哭。」所幸其他師長最後仍破門營救，才結束一場校園驚魂。

新北市教育局表示，今年10月已接獲青山國小胡老師因教學內容、班級管理疑義及情緒不穩等狀況的陳情，校方已於10月完成調查報告，並自11月起進入不適任教師輔導階段，期間亦請專審會協助輔導。為維護學生受教權，學校將於近日依規定召開教評會討論胡老師聘任案，如經解聘將由教育局通報至「全國不適任教育人員資訊網」，若有涉及其他刑事法令，亦會主動移送司法機關調查，絕不寬待。

▲▼魔鬼老師。（圖／周刊王提供）

▲黃小妹在爸爸陪伴下，回憶和同學一起遭囚禁過程，神情仍充滿驚恐。

青山國小校長王如杏則表示，校方將於12月9日針對此事件召開教評會，依結果報請新北市教育局進行核准，決定是否對胡老師予以解聘。本刊另致電學校辦公室找胡老師，但其他教職員表示胡不在位子上，記者留下提問、聯絡方式請其代轉，但至截稿未獲胡老師回應。

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