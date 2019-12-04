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韓國瑜「驃悍岳父」飆罵文弱書生公務員　吳約西半夜冒死「躲草叢」阻違法抽砂

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▲▼文弱書生公務員吳約西，多次遭到韓國瑜的驃悍岳父飆罵。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲文弱書生公務員吳約西，多次遭到韓國瑜的驃悍岳父飆罵。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜深陷砂石風波，因為他的岳父前雲林縣議員李日貴遭立委黃國昌質疑盜採砂石，甚至連過去雲林縣議會的會議紀錄中，也起底李日貴昔日許多驃悍的超狂言論，其中有一個名字「吳業西」更是多次遭到髒話飆罵。新聞節目關鍵時刻當中，也特別提到當年吳約西（吳業西）如何冒死阻止砂石業者違法抽砂。

主持人劉寶傑在談論到李日貴家族話題時表示，在那個混亂的時代裡面，特別提到了一個人「吳約西」，很多人查他的故事都被他感動，原來他是一個人一力抗爭，冒著自己生命的危險，才讓整個台灣河砂抽取的狀況得到改善。

▲▼文弱書生公務員吳約西，多次遭到韓國瑜的驃悍岳父飆罵。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲李日貴當初在議會質詢，多次用髒話飆罵吳約西。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

來賓黃世聰表示，當年的砂石紛爭當中，還是有光明的一面，1997年李日貴對於水利局公務員李日貴的很多處分非常不滿，在質詢當中飆罵了許多髒話，李日貴在當時的質詢中提到，「我才不相信！你現在省虛級化了，會那麼巧，我們兩個丈人、女婿抄你不到，你若被我抄到，那真要『X你娘』的，亂來！水利局水政組一個吳業西（吳約西）他娘的，和我一樣生癌的！為著他一句話，就慘兮兮的」。

黃世聰說，李日貴對吳約西非常生氣，因為就是他在阻止了當時很多濫墾濫伐的狀況。

劉寶傑驚訝表示，「看他這樣文文弱弱的樣子，他可以這樣擋！他這麼有Guts！」

▲▼文弱書生公務員吳約西，多次遭到韓國瑜的驃悍岳父飆罵。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲中沙大橋當年因為抽砂，造成橋墩裸露。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

黃世聰指出，當時的中沙大橋因為不斷的抽砂造成橋墩裸露，如果遇到嚴重的颱風一定會倒，但是他們為什麼要霸占濁水溪，因為台灣的濁水溪黑砂是經過國家的CNS認證，是最好的建築骨材原料，所以濁水溪黑砂非常高價，當時全省有125艘抽砂船，其中53艘在濁水溪，大部分的抽砂船是不合法的。

黃世聰說，當時整個地方派系聯合起來黑吳約西，每一個省議員在議會上面聯合施壓，「給我把吳約西換掉，不然我就繼續電你們水利局，不給你預算」不過水利局還是頂下壓力。

黃世聰說，當時吳約西為了取締盜採砂石，跟刑警半夜躲在溪流邊的草叢裡面，等到不肖業者一出現就抓他們，但是實在抓不勝抓，後來就直接跟業者談，但是砂石業這大多是地方派系或黑道背景，所以跟他們談其實也很害怕，但是還是不斷說服並且運用公權力的力量，慢慢改善了盜採的情況，「我們必須感謝吳約西」。

黃世聰說，吳約西的付出也獲得了回報，在2012年他獲得了公務人員傑出貢獻獎，但是可能因為過勞的關係，他得到了癌症離開了公職。

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