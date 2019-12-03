再摃中央！盧秀燕邀藍7縣市長反空污　罰中火3百萬元「不排除撤照」

▲盧秀燕除了開罰也不排除撤照。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕3日緊急邀集中部7縣市首長共同商討如何對抗空污，盧秀燕表示，中火在上個月就已經燃燒超過1104萬噸，因此根據空氣污染防制法等法令，今天針對中火開出第1張裁罰書，開罰3百萬元，要求10天改善，否則將按次處罰，甚至不排除撤銷1至2張的操作許可證。

▲盧秀燕等縣市長一起簽署減煤聲明。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕上午邀集中部7縣市政府一起商討如何對抗，包括彰化縣長王惠美、南投縣長林明溱、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善、苗栗縣副縣長鄧桂菊和嘉義市副市長陳淑慧等人出席。

▲盧秀燕等人聯訪時表示，先開罰不排除撤照。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕表示，中火今年燃煤量已經超過1104萬噸，因此，市政府必須依法作為，根據空氣污染防制法、固定污染源設置操作、燃料使用許可證管理辦法，以及台中市管制生煤自治條例四大法令，對中火開出第1張裁罰書，處分內容包括裁罰中火3百萬元，限期10天內改善，否則將按次處罰，甚至不排除撤銷1至2張的操作許可證，也就是撤照。

▲盧秀燕等人以手勢表達對抗空污決心。（圖／記者鄧木卿攝）

7人陸續發表自己看法之後，共同簽署減少生煤發電的6項聲明，第一，減煤是世界趨勢，包括英國、歐盟甚至是南韓忠清南道等地區也都跟進，台中市已正式申請加入減煤聯盟，呼籲中央也一起申請加入，代表減煤決心。

第二，台中市管制生煤自治條例是地方議會通過，具法律效力，對中台灣空氣品質具良好效益，中央不應刻意架空地方改善空品權限，台中電廠生煤使用量上限就是1104萬噸，人民健康沒有10%的容許誤差。

第三，呼籲中央正視燃煤發電的空氣污染問題，請中央加速推動綠能發電，減少燃煤發電比例，改善中南部空污問題，第四，減碳不是下一代的責任，火力發電廠應加速降低空氣污染及碳排放的總量。

第五，中央應盡速「落實溫室氣體減量及管理法」，推動溫室氣體總量管制及排放交易制度，並結合相關管制法規與補貼制度，加速碳排放減量及氣候變遷調適工作，第六，台中電廠規劃2部燃氣機組上線後，將10部燃煤機組的4部轉為備用，此種「不減反增」漠視中南部民眾生存權的作法，令人無法接受，呼籲中央督促將4部燃煤機組於燃氣機組商轉前除役。