　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

再摃中央！盧秀燕邀藍7縣市長反空污　罰中火3百萬元「不排除撤照」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲盧秀燕開罰中火並且不排除撤照。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕除了開罰也不排除撤照。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕3日緊急邀集中部7縣市首長共同商討如何對抗空污，盧秀燕表示，中火在上個月就已經燃燒超過1104萬噸，因此根據空氣污染防制法等法令，今天針對中火開出第1張裁罰書，開罰3百萬元，要求10天改善，否則將按次處罰，甚至不排除撤銷1至2張的操作許可證。

▲7縣市首長簽署減少生煤發電的聲明。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕等縣市長一起簽署減煤聲明。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕上午邀集中部7縣市政府一起商討如何對抗，包括彰化縣長王惠美、南投縣長林明溱、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善、苗栗縣副縣長鄧桂菊和嘉義市副市長陳淑慧等人出席。

▲7縣市首長簽署減少生煤發電的聲明。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕等人聯訪時表示，先開罰不排除撤照。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕表示，中火今年燃煤量已經超過1104萬噸，因此，市政府必須依法作為，根據空氣污染防制法、固定污染源設置操作、燃料使用許可證管理辦法，以及台中市管制生煤自治條例四大法令，對中火開出第1張裁罰書，處分內容包括裁罰中火3百萬元，限期10天內改善，否則將按次處罰，甚至不排除撤銷1至2張的操作許可證，也就是撤照。

▲7縣市首長簽署減少生煤發電的聲明。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕等人以手勢表達對抗空污決心。（圖／記者鄧木卿攝）

7人陸續發表自己看法之後，共同簽署減少生煤發電的6項聲明，第一，減煤是世界趨勢，包括英國、歐盟甚至是南韓忠清南道等地區也都跟進，台中市已正式申請加入減煤聯盟，呼籲中央也一起申請加入，代表減煤決心。

第二，台中市管制生煤自治條例是地方議會通過，具法律效力，對中台灣空氣品質具良好效益，中央不應刻意架空地方改善空品權限，台中電廠生煤使用量上限就是1104萬噸，人民健康沒有10%的容許誤差。

第三，呼籲中央正視燃煤發電的空氣污染問題，請中央加速推動綠能發電，減少燃煤發電比例，改善中南部空污問題，第四，減碳不是下一代的責任，火力發電廠應加速降低空氣污染及碳排放的總量。

第五，中央應盡速「落實溫室氣體減量及管理法」，推動溫室氣體總量管制及排放交易制度，並結合相關管制法規與補貼制度，加速碳排放減量及氣候變遷調適工作，第六，台中電廠規劃2部燃氣機組上線後，將10部燃煤機組的4部轉為備用，此種「不減反增」漠視中南部民眾生存權的作法，令人無法接受，呼籲中央督促將4部燃煤機組於燃氣機組商轉前除役。

ET快訊
真的抓到共諜！見面先收上萬手錶…中校參謀官求刑3年
高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰　進房收遺物：你真的累了
紐約直擊／蘋果公布App Store年度最佳遊戲、App
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「犧牲中部人的健康！」　王惠美嚴厲譴責中央放寬中火燃煤

不分區名單亮點？柯文哲：「不用花錢」這點就贏人家

防止被民進黨各個擊破　柯文哲喊第三勢力集中投給民眾黨

與柯文哲聊了什麼？侯友宜：都是市政建設　「從來不會和他談選舉」

陳水扁正式表態！認為韓國瑜慘輸　喊「明年一定投給蔡英文」

高雄發起罷免韓國瑜　陳水扁和民進黨不同調：我反對！

被嘲諷「張善後」　張善政：我非常光榮！選贏後我替蔡英文善後

高捷延伸屏東潘孟安喊確定　葉匡時轟「無恥」：騙人也要有技術

郭、柯現裂痕？　蔡壁如：不能說是合作、是互相幫襯

美國務亞太助卿「不稱台灣為國家」　外交部：美國副總統曾肯定台灣貢獻

高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

視訊媽寶 + AA制「以口計價」摳男　超瞎2對2聯誼！隔壁正妹笑到流淚

小S聞高以翔驟逝心痛大哭　憶《康熙》吃他豆腐...「紳士又溫暖」

「一旦輸血便不能認這個小孩...」 醫挫折經驗：無法說服別人信仰

高雄超狂「150元鮮蚵吃到飽」！ 還有泰國蝦3斤999元爽嗑一波

不滿重機佔道！貨車按喇叭逼車 怒嗆「靠右騎」...騎士不服暴口角

「犧牲中部人的健康！」　王惠美嚴厲譴責中央放寬中火燃煤

不分區名單亮點？柯文哲：「不用花錢」這點就贏人家

防止被民進黨各個擊破　柯文哲喊第三勢力集中投給民眾黨

與柯文哲聊了什麼？侯友宜：都是市政建設　「從來不會和他談選舉」

陳水扁正式表態！認為韓國瑜慘輸　喊「明年一定投給蔡英文」

高雄發起罷免韓國瑜　陳水扁和民進黨不同調：我反對！

被嘲諷「張善後」　張善政：我非常光榮！選贏後我替蔡英文善後

高捷延伸屏東潘孟安喊確定　葉匡時轟「無恥」：騙人也要有技術

郭、柯現裂痕？　蔡壁如：不能說是合作、是互相幫襯

美國務亞太助卿「不稱台灣為國家」　外交部：美國副總統曾肯定台灣貢獻

「犧牲中部人的健康！」　王惠美嚴厲譴責中央放寬中火燃煤

樂見劉致榮加盟紅襪當隊友　林子偉終於不寂寞

Honda新世代HR-V可望於2020年年底發表？1.5L渦輪引擎全面入列

吳宗憲曝「高以翔私下謙虛舉動」　不捨他離世氣罵：都韓國人害的太X障！

中年男失業欠債想不開　吞30顆安眠藥昏迷！家人報警救回

藍葦華「台語」踢到鐵板　錄影中全場沉默差點喊卡

熱水袋「溫膚」竟燙傷！10歲童腳「狂冒水泡」醫心疼：這體質母湯

不分區名單亮點？柯文哲：「不用花錢」這點就贏人家

交友軟體滑到帥哥！26歲正妹火速淪陷…「被拐無人深山」慘遭瘋狂折磨

爛番茄100％！「母親寫給女兒家書」5年人生惹鼻酸　外媒改寫奧斯卡風向

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

政治熱門新聞

基中導師遭砍死　兇手成二二八紀念館館長

韓營內部民調曝　「地下賭盤傻掉了」

張雅琴怒轟李佳芬家族砂石案「你娘卡好」

檢察官認證　綠營網軍月領1萬！

即／網軍害死駐日外交官　韓國瑜籲徹查金主

蔡英文回鄉屏東湧入3萬支持者　大進場狂擠20分鐘

外匯存底前段班　韓：大家為何窩囊

獨／郭台銘將赴白宮見美國總統川普

韓國瑜：綠營網軍幕後金主是誰？

看卡神被抓　陳佩琪：民進黨會永續執政

吳怡農身價破5000萬！喊「蔣經國是壞人」

當選送軍公教旅外進修一年　韓：每人補助60萬

「卡神」楊蕙如下令網軍護航謝長廷

蔡不處理謝長廷？宋：2個月後可換人

更多熱門

相關新聞

中央生煤管制政策朝令夕改　中市府無所適從

中央生煤管制政策朝令夕改　中市府無所適從

環保署日前函文台中市政府，告知中火生煤用量放寬10%容許值，消息一出，引起台中市政府相當大反彈，環保局表示，環保署2016年給高雄市政府的解釋函，清楚載明「生煤用量屬可控制條件，尚無規定10%容許誤差」，可見獨厚高雄，對台中是差別待遇，對於中央法令朝令夕改，環保局表達將貫徹生煤條例執法決心。

台中首本消防形象月曆　盧秀燕：擔心被挖角

台中首本消防形象月曆　盧秀燕：擔心被挖角

驚！「掃地機」讓室內PM2.5飆2倍

驚！「掃地機」讓室內PM2.5飆2倍

用掃地機器人　室內空污濃度飆6倍

用掃地機器人　室內空污濃度飆6倍

蔡其昌批泛藍炒作中火是詐騙集團

蔡其昌批泛藍炒作中火是詐騙集團

關鍵字：

盧秀燕空污

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

以翔回家了！法師一喊「過門」　小女友轉身拭淚

基中導師遭砍死　兇手成二二八紀念館館長

孫安佐PO文「很想你」見留言標記米砂！淡定秒回網笑翻

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

林志玲點頭結婚「關鍵電話」曝光

蕾菈爆「被脫衣胸前走光片」網瘋傳！本人回應

韓營內部民調曝　「地下賭盤傻掉了」

高以翔「求婚女友前」猝逝！

高以翔燦笑遺照曝光！靈堂擺設典雅

髮型師曝高以翔「出事前2天對話」

女兒遭霸凌！狠男持刀衝學校捅死9歲同學

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

冷氣團急凍今晨10.3度創新低溫　周三起全台變天轉雨

訂26碗沒買袋子！外送員傻眼「棄單離開」

更多

最夯影音

更多
高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴

高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴
挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面