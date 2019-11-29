「獨厚高雄」中央生煤管制政策朝令夕改　中市府無所適從

▲對於生煤用量，盧秀燕表達「只要我在，沒得商量」的強硬立場。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

行政院環保署日前函文台中市政府，告知中火生煤用量放寬10%容許值，消息一出，引起台中市政府相當大反彈，環保局表示，環保署2016年給高雄市政府的解釋函，清楚載明「生煤用量屬可控制條件，尚無規定10%容許誤差」，可見獨厚高雄，對台中是差別待遇，對於中央法令朝令夕改，限縮地方政府減煤權，環保局表達將貫徹生煤條例執法決心。

▲台中市政府出示環保署給高雄市政府公文顯示，根本沒有所謂10%的容許值。（圖／台中市政府提供）

環保局表示，環保署今年9月26日修正發布「固定汙染源設置與操作許可證管理辦法」，名稱修正為「固定汙染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法」，固定汙染源操作許可證與燃料使用許可證合一，生煤使用量也放寬認定有10%的容許誤差，地方政府減煤權因此大幅受限。

市長盧秀燕日前在市政會議上表示，如果以原訂的1104萬噸生煤計算，多了10%就多了110萬噸，這對好不容易對抗空污有點成效的台中空氣，恐怕又加劇污染，她不但絕不接受，更說生煤用量「只要我在，沒得商量」，語氣強硬，捍衛市民健康。

環保局表示，中火領有環保局所核發的「生煤使用許可證」，是依據環保署今年修法前所施行的「生煤、石油焦或其他易致空氣汙染之物質販賣或使用許可證管理辦法」所核定，該辦法並無所謂10%容許誤差值，因此環保署2016年針對高雄市政府提出生煤使用量10%疑義，清楚函覆「尚無規定10%容許誤差」，市府2017年核定給中火的生煤使用許可證，也無載明10%容許誤差，該解釋函明確裁示「超量即屬違規」。

但令人錯愕的是，環保署身為中華民國環境保護事務的最高主管機關，不僅未與時俱進，更修法放寬生煤使用量，大開環保倒車，環保局站在維護市民健康的立場，將依據台中市議會通過的生煤管制自治條例，要求中火落實減煤四成，若違規就依照空汙法開罰，執法絕不容許模糊空間。

環保局還強調，減煤已成為全球趨勢，不僅英國宣佈2025年全數關閉燃煤電廠，南韓能源部昨日更宣布將於12月起關閉該國14座燃煤電廠，相當於全國四分之一的燃煤電廠都將暫停運作，將燃煤空汙視為「國安危機」，反觀中火仍持續增加生煤，令人相當遺憾。

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