台中第一「型男美女」消防形象月曆　盧秀燕讚：擔心被影劇圈挖角

▲台中市消防局發表首本形象大使，圖為女隊員曾筠婷、林霈苡、張惠茹（由左至右）。（圖／台中市消防局提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市第一本消防形象月曆29日曝光，從全市1千6百名消防員精挑細選出來的18名形象大使，個個型男美女，既專業又健康，市長盧秀燕表示，拍攝形象大使的用意主要告訴市民，消防局有批優良救難英雄，既守護著市民安全，又肩負與市民溝通角色，盧開玩笑的說，大家條件太好，她擔心會被影劇圈挖角。

▲盧秀燕主持消防形象大使月曆發表會。（圖／記者鄧木卿攝）

18名男女消防形象大使上午出席月曆發表會，當消防員展現壯碩肌肉時，台下鳳凰女志工們尖叫聲四起，直呼小鮮肉，而消防局第1位特搜女分隊長莊翌琳，以及消防員曾筠婷、張惠茹出現時，亮麗又健美的身材，更是引起台下一陣騷動。

▲壯碩男消防員出場，引起台下一陣騷動。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕在消防局長曾進財、運動局長李昱叡等陪同下出席，盧說，台中市消防局第一次發表形象月曆，主要有三個用意，首先是展現市政府有一個訓練精良的救難英雄，有守護城市的決心，市民大可放心，此外，透過消防員專業、健康、陽光的形象，縮短市民距離，加強溝通，最後，消防英雄除了專業之外，個個都是多才多藝。

▲盧秀燕一一翻閱形象月曆。（圖／記者鄧木卿攝）

盧也說，雖然月曆強調消防專業工作，但還是希望能做到預防重於救災，大家只要好好訓練就好，不要真的派上用場，尤其是過年快到了，呼籲市民注重家庭防火，她也說，今年首次拍攝，受到很大回響，供不應求，明年將會擴大辦理。

▲盧秀燕和救難搜救犬合影。（圖／記者鄧木卿攝）

18名形象大使中，擔任月曆主角的莊翌琳是消防局首位特搜女分隊長，亦曾擔任2013年至2019年市級災害防救演習司儀，另外，封面10月份以垂降姿態顯現身材的特搜大隊隊員陳勤憲，利用勤餘進行團隊訓練，積極參與國內外各項繩索競賽，成功奪得金佛山•2018繩命LifeLine國際繩索救援邀請賽，百米上攀競速亞軍及繩索救援綜合競賽冠軍；搜救犬斯斯，曾支援0206台南永康維冠大樓救災，在搜救犬隊領犬員李偉碩帶領下，通過原野搜索中級、IRO國際評量瓦礫高級測驗成為雙認證搜救犬。

消防形象月曆是消防局防災宣導品，並不對外販售，如欲索取，可至台中市政府消防局粉絲專頁參加相關活動即可免費獲得一份，僅2百份送完為止。

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