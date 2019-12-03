陽光露臉最後一天！明起3天「全台都有雨」　北部地區雨大恐釀災

▲明起3天全台都有雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

把握最後好天氣！中央氣象局指出，今日白天冷空氣減弱，水氣也減少，全台白天高溫約落在18到26度。不過明天開始至本週五，受東北季風與中颱「北冕」水氣影響，全台都將轉為「溼冷」天氣，尤其北部、東北部可能出現局部大雨或豪雨，週五3000公尺以上高山將有可能降下今年的初雪。天氣風險公司則提醒，週四北部、宜蘭地區雨勢大恐釀災。

中央氣象局簡任技正伍婉華表示，今天清晨台南以北、宜蘭地區、花蓮縱谷等地普遍出現11到13度低溫，嘉義出現12度低溫、南投中寮則僅10.3度，不過今天白天冷空氣減弱，水氣也減少，僅東北部、大台北山區會有降雨，今日高溫部分，東北部約18度、北部20度、中部24度、南部26度、花東22到23度。

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▲氣象局提醒，本週天氣都偏冷，民眾需注意保暖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

伍婉華指出，明日受到東北季風影響，白天高溫略降2到3度，此外中颱北冕目前位在菲律賓，明日到達南海後，雲氣與水氣將達台灣上空，因此明日起至週五天氣將轉為「濕冷」，北部、東北部地區地區恐有局部大雨或豪雨，且由於是一直降雨，因此預計北部地區的雨勢大、雨量也會多，而中南部地區則會有斷斷續續降雨情形。

伍婉華表示，由於水氣增加，因此週五3000公尺高山地區有機會降雪。而週六起水氣減少，並受新的一波東北季風影響，整體再轉「乾冷」，僅剩北部、東北部地區會短暫降雨，沿海空曠地區可能出現13度低溫。

臉書專頁「天氣風險公司」指出，週四時北部、宜蘭地區的雨勢恐會相當大，除了颱風帶來的水氣外，還有大氣中層的不穩定系統在配合，在冬季算是不尋常的降雨訊號，要留意相關災害發生。伍婉華則說，由於下雨時間長，確實需注意雨量大的狀況。

▲明起北部、東北部地區恐有大雨、豪雨發生。（圖／記者林敬旻攝）