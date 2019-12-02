防11級強風！冷氣團發威今晨淡水15.1度越晚越冷探12度　周三起全台雨3天

▲張承傳說，今北部、東半部上半天有局部短暫雨，下半天水氣減少。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員張承傳表示，今天（2日）入冬首波大陸冷氣團南下，北台灣越晚越冷，今晚到周二清晨是這波冷氣團最強的時間，台南以北到宜蘭低溫約12、13度；周三起南方雲系北移，各地到周五都會下雨。

陸上強風特報：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

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氣象局今晨對全台19縣市發布「陸上強風特報」，今起台灣（含蘭嶼、綠島）及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至10級強陣風，苗栗至雲林及澎湖沿海地區有局部11級強陣風，台灣（含各離島）沿海及鄰近海域風浪明顯偏大，海邊活動請注意安全。

根據氣象局觀測，今晨人工測站全台最低溫出現在淡水的15.1度，自動測站則是桃園市茶改場的14.2度。張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今北台灣氣溫一路下降，白天高溫僅16到18度，除高雄、屏東還有26、27度外，其他地區約21到23度；今北部、東半部上半天有局部短暫雨，下半天水氣減少，剩花蓮、台東有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴的天氣。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

張承傳提醒，今晚到周二清晨是這波冷氣團影響最明顯時，台南以北到宜蘭低溫約12、13度，其他地區約14、15度，周二白天北部高溫也只有約18到20度，其他地區約21到25度；至於雨區以基隆北海岸、大台北山區和宜蘭降雨機率較高。

張承傳表示，周三冷氣團稍微減弱，但南方雲系開始北移，一直到周五各地都會有些降雨，其中周四、周五雨最多，北東整天下雨時間長，有局部較大雨勢，因此各地較為濕涼。他指出，周六有另一波冷空氣下來，但強度還要觀察，目前預報是東北季風強度，屆時各地雨停轉為乾冷。

張承傳說，中度颱風北冕今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南方1240公里海面上，朝菲律賓前進，還有增強空間不排除成強颱，對台灣無直接影響，但周三起外圍水氣北上。

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

▼氣象局製作未來一周天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼北冕颱風往菲律賓移動，周三起水氣帶上來台灣。（圖／氣象局）