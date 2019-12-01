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影／北部變天倒數12小時探13度　彭啟明籲「拿出厚衣」：12月平均有3波冷氣團

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記者陳俊宏／台北報導

變天倒數！天氣風險公司總經理彭啟明今天（1日）表示，北部朋友務必把握好僅剩12小時不到的好天氣，傍晚開始轉變，本周厚重衣物都用得到，且平均12月有三波大陸冷氣團會來。本周有兩波冷空氣接力降溫，中央氣象局預報員劉沛滕說，周末那波有機會達到入冬首波「大陸冷氣團」。

▲▼2019.03.08冷氣團南下，台北地區寒冷多雨 。（圖／記者湯興漢攝）

▲今晚起北東將變天，民眾外出記得攜帶雨具。（圖／資料照記者／湯興漢攝）

請繼續往下閱讀...

彭啟明呼籲北部朋友快洗衣、曬衣，外出運動，因傍晚開始轉變，初期是迎風面水氣多偶雨，其他地方較乾，可能有境外空氣污染物接近；周三、周四、五北冕颱風的水氣接近，台灣附近的水氣多，各地都有飄雨機會，要到周末才會緩和。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明說，本周有兩波冷空氣接續補充，大約周二、周三最冷，加上水氣又來為濕冷型態，本周厚重衣物都用得到。他也表示，12月平均會有三波冷氣團來。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晚開始東北季風增強，北部、東半部轉為有局部降雨的天氣，周一到周三清晨中部以北低溫約15、16度，局部地區將下探約13度；周三到周五受到南邊北冕颱風的水氣影響，全台都容易下雨，其中周四、周五3000公尺以上高山有機會降下初雪。本周有兩波冷空氣接力降溫，他說，周末那波有機會達到入冬首波大陸冷氣團。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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