周三起「全台濕冷3天」！周五另一波強冷空氣南下　吳德榮曝最凍時間

▲吳德榮說，最新歐洲模式模擬周三晚間8時700百帕天氣圖（左圖）顯示，強垂直風切同時將北冕颱風水氣往台灣輸送，周五晚間8時水氣仍籠罩全台。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」專欄）

記者陳俊宏／台北報導

入冬首波大陸冷氣團發威，今晨全台急凍，但之後還有冷空氣接力！氣象專家吳德榮表示，周五另一波強冷空氣南下，氣溫再降，周六晚、周日晨氣溫降至最低，空曠平地因輻射冷卻加成仍會降得很低。氣象局提醒，周六晚間至周日清晨是下波冷空氣影響最明顯的時間，預測西半部及東北部低溫將下探12至15度。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，這波冷空氣2日晚間僅使台北市代表的氣象局測站最低溫降至15.4度，離「大陸冷氣團」的定義（氣象局≦14度）尚有段差距；但空曠平地由於輻射冷卻的加成，氣溫仍降得很低。

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吳德榮說，今晨大台北平地最低溫約在12至15度（新北雙溪區12.0度、台北南港區14.6度）；中南部平地降得更低，大約在10、11度（南投中寮10.3度、台南白河區11.4度）；東半部平地則在13度左右（宜蘭三星12.8度）。

▼冷氣團發威，今晨全台冷颼颼。（圖／氣象局）

吳德榮指出，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今乾冷空氣影響，水氣漸減，北台灣轉為多雲，氣溫仍偏低；中南部為晴朗穩定，白天舒適微涼、早晚冷，皆要注意保暖；北部山區及東半部仍有非常零星少量降雨的機率；氣溫方面，北部約在13至18度、中部13至24度、南部13至27度、東部14至25度。

吳德榮表示，氣象局今晨2時路徑潛勢預測圖顯示，中颱北冕今向西穿過菲律賓中部，受地形破壞再進入南海；周三又遇強垂直風切，強度持續減弱，同時將水氣往台灣輸送，各地雲量漸增，降雨愈晚愈明顯。

吳德榮提醒，周四、周五北冕水氣籠罩全台，除迎風面及山區降雨量大增，冬季很少降雨的中南部也有明顯降雨；儘管周三、周四冷空氣已略減弱，各地因雲多降雨、日夜溫差縮小，中南部亦感整天「濕涼微冷」，應注意保暖及防雨。

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周五另一波強冷空氣南下，氣溫再降，周六濕冷轉乾冷，周六晚、周日晨氣溫降至最低，空曠平地因輻射冷卻加成仍會降得很低；周日白天起至下周一冷空氣漸減弱，氣溫逐日回升。

氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，冷氣團周三起逐漸減弱，但屆時北冕颱風進到南海，水氣順著空中氣流來到台灣上空，一直到周五各地都會下雨，連中南部也有下雨可能，其中以大台北、基隆北海岸和宜蘭雨勢比較大，有可能局部大雨，至於是否達到豪雨等級還不一定。

劉沛滕指出，下一波東北季風預估周五下半天開始影響到周末，預報冷空氣強度和這波接近，介於東北季風和冷氣團之間，至於實際強度還要再觀察。氣象局提醒，周六晚間至周日清晨是下波冷空氣影響最明顯，預測西半部及東北部低溫將下探12至15度。

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