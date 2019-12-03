低溫越來越晚報到！氣象局預報「12月中下旬偏暖」　今年暖冬仍不排除有寒流

▲本週氣溫較低，外出需注意保暖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者李宜秦／台北報導

受全球暖化影響，中央氣象局指出，今年台灣冬季平均氣溫仍是正常偏暖，雨量則是正常，12月上旬可能有較強冷空氣南下影響，12月中下旬則是偏暖，年底跨年有機會是暖和的好天氣。此外，台灣近年來夏天漸長、冬天漸短，台北地區出現16度低溫的時間越來越晚，極端氣候出現機會也增加。

氣象局氣象預報中心主任呂國臣表示，台灣附近海溫偏暖，今年聖嬰現象也不明顯，因此今年台灣冬季整體氣溫應是正常偏暖，雨量部分則屬正常。12月上旬可能有較強冷空氣南下影響，12月中下旬則是偏暖，最冷的時間則落在1月到2月間。

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呂國臣表示，目前仍無法確切掌握明年元旦與春節天氣狀況，不過就大趨勢而言，年底跨年有望是暖和天氣，春節則是氣溫可能最低的時間，但詳細天氣狀況仍須到接近的時間，才可準確預估。

▲氣象局指出，今年仍是暖冬。（圖／記者李宜秦攝）

呂國臣指出，受全球暖化影響，台灣夏天逐漸變長、冬天變短，但這不表示不會有強烈冷氣團或寒流來襲，以2016年為例，當年是暖冬，同時也有霸王級寒流來襲，可見即使在偏暖環境下，仍可能有強度高的寒流影響，須注意高溫頻繁交替的狀況。

呂國臣表示，據資料顯示，北方冷空氣南下影響台灣的時間越來越晚，過去台北市下降到16度低溫的時間，約落在11月中下旬，今年則是昨天、12月2日才出現16度低溫。

▲氣象局指出，台北低溫低於16度的日期，有越來越晚的趨勢，今年則是出現在12月2日。（圖／氣象局提供）

此外，氣象局今年更新「低溫警示特報」方式，過去溫度低於10度就會發布低溫特報，但有時是清晨冷、白天暖，為區隔清楚，今年11月10日起低溫特報分為3等級，氣溫低於10度為黃燈；氣溫低於6度以下，或降至10度以下且連續24小時氣溫低於12度為橙燈；氣溫低於10度且連續24小時氣溫低於12度為橙燈、連續24小時氣溫低於6度為紅燈。

氣象局資料也顯示，今年秋季（9月至11月）西北太平洋共有16個颱風生成，明顯多於氣候平均值11個；其中米塔颱風侵台，侵台颱風數接近氣候平均值1.2個。氣象局進一步指出，今年秋季台灣平均氣溫偏暖，雨量方面除北部及南部沿海正常，其餘明顯偏少，阿里山、玉山及澎湖更創下該些站設站以來秋季雨量最少的紀錄。