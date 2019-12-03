冷氣團急凍今晨10.3度創新低溫　周三起全台變天「3天大雨熱區曝防災」

▲劉沛滕提醒，今受到冷氣團影響，北部白天高溫約17到20度。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

冷氣團發威，全台急凍！中央氣象局預報員劉沛滕表示，今天（3日）清晨台南以北普遍低溫在12到14度，許多地區都創下入冬新低溫；周三起到周五受到北冕颱風水氣影響，全台都會下雨，其中大台北、基隆北海岸和宜蘭雨勢比較大；周五下半天又有一波冷空氣報到，強度介於東北季風和冷氣團之間。天氣風險公司提醒，周四北部、宜蘭預報的雨勢相當大，在冬季算是不尋常的降雨訊號，要留意相關災害發生。

陸上強風特報：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

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氣象局今晨持續對全台19縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，台灣（含蘭嶼、綠島）及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至10級強陣風，台灣（含各離島）沿海及鄰近海域風浪明顯偏大，海邊活動請注意安全。

根據氣象局觀測，今晨全台最低溫人工測站出現在嘉義的12度，其次為金門12.6度、淡水12.9度、宜蘭13.1度；自動測站部分，南投中寮10.3度、雲林古坑花卉中心10.4度、南投縣消防署訓練中心10.6度、雲林林內10.9度。

▼冷氣團發威，今晨全台冷颼颼。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今受到冷氣團影響，清晨台南以北普遍低溫在12到14度，局部地區比較低一些，最低溫是中寮10.3度、古坑10.4度等近山區平地、沿海空曠地區。

劉沛滕說，今白天僅東半部和大台北山區有少部分降雨，大部分西半部地區可見到陽光，北部高溫約17到20度，中南部日夜溫差高溫約25度，東半部約21、22度。

劉沛滕表示，冷氣團周三起逐漸減弱，但屆時北冕颱風進到南海，水氣順著空中氣流來到台灣上空，一直到周五各地都會下雨，連中南部也有下雨可能，其中以大台北、基隆北海岸和宜蘭雨勢比較大，有可能局部大雨，至於是否達到豪雨等級還不一定。

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

劉沛滕指出，下一波東北季風預估周五下半天開始影響到周末，預報冷空氣強度和這波接近，介於東北季風和冷氣團之間，至於實際強度還要再觀察。

天氣風險公司提醒，周三冷氣團稍稍減弱，各地低溫都會回升2、3度，但南方北冕颱風帶來的水氣接力北上，全台灣都將轉為有雨，濕冷的感受可能更加討厭；尤其周四北部、宜蘭預報的雨勢相當大，除了颱風帶來的水氣外，還有大氣中層的不穩定系統在配合，在冬季算是不尋常的降雨訊號，要留意相關災害發生。

天氣風險說，這一波濕冷天氣要持續到周五下半天，北部雨勢則要到周六才會趨緩；周末天氣雖然有機會轉好，但冷空氣仍然盤據，全台灣仍是偏冷的天氣，這周會很有冬天的味道。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼北冕颱風將通過菲律賓進入南海，對台灣沒直接影響，但周三水氣會被帶上來。（圖／氣象局）