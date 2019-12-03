快訊／領先再擴大　蔡英文：難道韓國瑜質疑所有民調結果？

▲總統蔡英文。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／台北報導

針對最新民調顯示，總統蔡英文與國民黨總統候選人韓國瑜差距再度拉開，且來到史上最大差距，但民調的結果判讀，也被韓國瑜陣營提出諸多質疑。對此，蔡英文表示，不需要去質疑一些不必要的事，「難道韓市長要質疑每一家民調單位的結果？」

由於各項民調都顯示，蔡英文的支持度穩定領先韓國瑜，甚至最近有民調出爐，韓國瑜支持度跌破2成，跟蔡英文之間的差距來到史上最大。而韓國瑜陣營為了影響民調結果，公開操作，要求支持者接到民調電話都不要回答，甚至更變卦又要求支持者回答挺蔡英文，以混淆視聽。

在韓國瑜陣營操作之下，蔡英文與韓國瑜之間的差距來到史上最大差距。對此，蔡英文表示，民調不是只有今天才做，是這段時間持續進行的，有些單位是每一段時間做一次，「民調情勢都呈現一個態勢，還是穩定態勢」。

蔡英文表示，在民調好的時候，就應該多加油繼續努力做得更好，民調不好就要自我檢討看看哪些地方要進一步強化；至於質疑民調背後的種種，她相信在這麼多公司跟單位的民調下，大家都可以觀察，去做自己的看法，「倒也不需要去質疑一些不必要質疑的事情，難道韓市長要質疑每一家民調單位的結果嗎？」

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