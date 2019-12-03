偷情辣人妻...老司機帶她戰遍全桃園！公車也當砲房　車頭滾到車尾狂愛9回

▲陳男跟楊女發生婚外情，2人還在公車上發生關係，被判刑4個月又15天。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／桃園報導

陳姓公車司機認識已婚的楊姓女子，2人相談甚歡，進而發展出婚外情，並且戰遍桃園各大汽車旅館，不僅如此，2人甚至曾在未載客的公車上口交。直到楊女丈夫發現2人姦情，氣得對陳男提告，而法院也依相姦罪判陳男4個月又15日徒刑，並須賠償羅夫40萬元。

判決書指出，楊女與丈夫結婚多年，而陳男明知楊女已婚，卻仍與她發展出不倫戀情，更在2017年8月至2018年1月間到中壢、八德、桃園等地的摩鐵發生關係，除此之外，2人還曾多次利用公車未載客時在車上口交，行徑相當誇張。

直到楊女丈夫察覺有異，氣得直問楊女，她才全盤托出，坦承外遇，楊夫當場氣得對陳男提告求償。

法官審理後認為，陳男與楊女因日久生情，從一開始的畸戀發展到不倫交歡的階段，還一連發生9次關係，顯然並未尊重楊夫的婚姻，且破換其家庭，而陳男事後也並未與楊夫達成和解，因此將他依相姦罪判刑4個月又15日，得易科罰金13萬5千元；民事部分，則須賠償楊夫40萬元。全案可上訴。

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