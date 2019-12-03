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社會 社會焦點 保障人權

見正妹騎車經過...忍不住攔人「熊抱摸奶」！女友一見翻醋罈　手刀扯髮呼巴掌

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▲桃園市某特戰隊林姓士官於2017年涉嫌襲胸猥褻女士官遭起訴。（示意圖／pixabay）

▲女子當街攔車，並對女騎士熊抱襲胸，下秒女友衝上前對女騎士狂毆，雙雙被判刑。（示意圖／pixabay）

記者陳韻如／台中報導

女子小乃（化名）騎機車外出，卻突然遭到女子小芸（化名）攔車熊抱，甚至還用手肘碰觸胸部，小乃當場人車倒地，嚇得大喊「性騷擾」，而小芸的女性友人小芬（化名）見狀竟衝上前去毆打小乃，3人扭打成一團。案經小乃提告，小芸被依性騷擾判刑6個月，而小芬則被依傷害罪判刑4個月；民事部分，小芸須賠償小乃10萬元，小芬則須賠償3萬元。

根據判決，小乃提告主張，她2018年8月5日晚上7點半騎車外出，行經台中市中區民權路，由三民路往台灣大道方向行駛時，遭到小芸攔車，隨後就伸手熊抱她，還用雙手手肘碰觸她胸部，還撥開她握在機車把手上的雙手，導致她人車倒地。

事發當時，小芬見狀衝上前去處理，2人進而發生口角，但沒想到小芬竟出手賞了小乃一巴掌。小乃為了保護自己，於是動手揮開小芬的手，並趁機跑開，未料，對方卻一路追逐她，並由小芸抓住她後，小芬動手毆打及強扯她頭髮，導致她頭、唇擦傷，鼻子、右側手部及右側大腿挫傷等，讓她氣得對小芸及小芬提告。

台中地院審理後認為，小芸當街公然攔車擋道，還對小乃性騷擾，導致她嫌惡及羞憤難堪至極，而小芬則是公然在馬路上對小乃施以暴力，導致她受傷，因此依法對小芸判刑6個月，小芬判刑4個月；民事部分，判小芸須賠償10萬元，小芬3萬元。全案可上訴。

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