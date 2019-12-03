天冷想泡腳！他闖陽明山溫泉源頭　剛碰水秒灼傷...消防員急救也慘陷泥地燙傷

記者郭世賢、陳韻如／新北報導

新北一名洪姓男子擅闖陽明山公園的焿子坪溫泉源頭區泡野溪溫泉，未料，因水溫太高，雙腳慘遭燙傷，於是撥打119求助。消防人員獲報後，立刻前往救援，並協助男子包紮傷口，但沒想到卻因土質鬆軟，雙腳也陷進泥地遭燙傷，只好再請求同仁前往救援，將3人救出送醫。

▲男子擅闖陽明山溫泉源頭泡腳慘被燙傷。（圖／記者郭世賢翻攝）

新北市消防局1日下午3點多接獲洪男通報，稱自己獨自跑到焿子坪溫泉源頭區泡溫泉，沒想到腳才放下去，就感到一陣刺痛，仔細一看雙腳已被燙傷無法行走，因此請求救援。消防局隨後立刻派遣金山分隊4名隊員前往協助，也順利在源頭思找到正在溪流浸泡溪水的洪男。

▲▼2名消防員趕往搶救卻也陷入泥地遭燙傷，趕緊請求支援，並順利赴醫院救治。（圖／記者郭世賢翻攝）

消防員一見便立刻上前，將洪男拉至岸邊後，先給予初步包紮，再將他架上長背板準備抬出，但沒想到，該地土質鬆軟，走不到30公尺，其中2名消防隊員的腳就陷入泥地，而由於泥土受到地熱影響，溫度不亞於高溫溫泉，2名消防員雖然及時將腳拔出，卻也慘遭燙傷，只好請另外2名同仁請求支援，自己則在現場先行包紮急救。

新北市消防局得知同仁受傷後，緊急加派人員前往協助，成功將受傷3人安全抬出，並送醫治療。據了解，洪男2隻小腿及腳掌有2度15%灼傷，而2名消防員，一人雙下肢2度8%灼傷、另一名則是右下之2度5%灼傷，所幸均無生命危險。

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