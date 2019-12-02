赴對岸假結婚！美艷「新娘」嬌嗔：跟你睡～純情男暈爆遊遍全陸：想玩真的

▲楊男被犯罪集團說服，赴陸假結婚卻暈船，決定跟對方玩真的，但事後犯罪集團被檢警瓦解，首腦也因此被判刑。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台北報導

劉姓女子經營假結婚生意，而她為了賺錢，說服一名楊姓男子當人頭老公到大陸假結婚。楊男事後也抱持著「去玩一趟，又不花錢」的心態前往，但沒想到嚴姓假新娘一見他便投懷送抱，2人因此萌生愛意，假戲真做。然而，劉女的犯罪集團事後被瓦解，而即使楊男與嚴女事後真的結婚，但劉女仍被依圖利使中國人民非法進入台灣未遂罪判7年徒刑。

判決書指出，劉女2011年11月底接觸楊男，並聲稱要介紹大陸新娘給他，還說，「有成沒成沒關係，去一趟，也不用花機票錢」等，說服楊男到大陸當人頭老公，並同意支付機票、辦護照等費用。

楊男事後抱持著「去玩一趟，反正又不花錢」的心態答應，也順利前往大陸。但沒想到，他抵達大陸當晚，嚴女便主動上門，還稱，「我是你老婆，要跟你睡」等，且之後還陪著他到處玩，楊男也因此被感動，而出於責任感，他也決定跟嚴女「玩真的」。此外，楊男返台也後鍥而不捨，四處為嚴女奔走，辦理來台手續，並曾在2013年間到大陸去跟嚴女相處。

然而，劉女的犯罪集團被檢警瓦解，楊男這起假結婚案件也隨之曝光，不過劉女矢口否認介入這起案件，而嚴女也堅稱，「我們是真結婚」等，但因楊男2019年5月中死亡，法官只好判決公訴不受理，而嚴女部分則另行審理。

劉女部分，台北地院審理後認為，劉女確實透過人頭老公的方式讓楊男與嚴女假結婚，即使事後2人萌生愛意，也決定廝守終生，但劉女仍觸犯圖利使中國人民非法進入台灣未遂罪，因此依法判刑7年。全案可上訴。

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