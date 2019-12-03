　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

安德魯王子性奴受訪　爆料「他跳舞汗如雨下」淚揭性虐過往：覺得很髒

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲裘福利接受英國廣播公司節目《廣角鏡》（Panorama）專訪。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者詹雅婷／綜合報導

英國安德魯王子性醜聞餘波不斷，自稱曾淪為性奴的裘福利（Virginia Giuffre）首度接受英媒專訪的片段2日於BBC播出。她哭著回憶，當年在美國富商艾普斯坦的安排下，她與安德魯王子在倫敦一間酒吧見面，男方主動邀約當年才17歲的她一同跳舞，「他真的是『汗如雨下』，我覺得很噁心，但我知道，我必須要讓他開心」，自此與對方發生3次性關係，「那是我生命中非常可怕的一段時光，被王室成員性虐…這群有權有勢的人全都是我的枷鎖。」

▲安德魯王子否認與裘福利發生過性關係，並為自己與艾普斯坦的朋友關係道歉，暫停所有皇室公務。（圖／路透）

他跳舞汗如雨下，非常噁心　但我必須要讓他開心

綜合美聯社等外媒報導，現年35歲的裘福利透過英國廣播公司節目《廣角鏡》（Panorama）說出當年一切種種，在她還在海湖莊園名下資產擔任更衣室服務生的時候，麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）就來接近她，最終讓她成為幫艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的按摩人員之一，最終被帶到英國倫敦一間酒吧，與安德魯王子見面。

裘福利直言，當時還是艾普斯坦女友的麥斯威爾要求她去和安德魯王子跳舞，「但那傢伙身上出的汗都弄到我身上，真的是『汗如雨下』，我覺得非常噁心，但我知道，我必須要讓他開心，因為這是艾普斯坦和麥斯威爾對我的期望。」此外，麥斯威爾也告訴裘福利，她必須像對待艾普斯坦那樣來對待安德魯王子，也就是和安德魯王子發生性關係。

▲▼ 英國安德魯王子性醜聞女主角裘福利（Virginia Giuffre）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國安德魯王子性醜聞女主角裘福利。（圖／達志影像／美聯社）

這不是骯髒的性愛故事　這是個關於販賣虐待的故事

根據裘福利的說法，她和安德魯王子之間發生的事情，就從浴缸開始，一路到臥室，「整個過程持續的時間不長，但很噁心」，最後對方站起來，並說了一聲謝謝，「而我當時坐在床上，害怕、羞愧，覺得很髒。」

「那是我生命中最糟糕的一段時光，也是最可怕的」，裘福利坦言，那時候的她有種被困住的感受，甚至才剛被一名王室成員性虐待，「這群有權有勢的人全都是我的枷鎖」，或許記錯這一切發生的日期和確切地點，但當年發生過的關鍵事件是不會記錯的，且人們不該把這些事情視為「OK」的事，也請大家幫她打這一仗，「這不是什麼骯髒的性愛故事，這是一個關於販賣的故事，一個關於虐待的故事，同時也是一個關於你們王室成員的故事。」

安德魯王子的性醜聞實屬英國王室過去數十年來面臨最嚴重的醜聞之一，聲譽遭到重創。

►富商性侵身心受創！受害女提告求償1億美元　揭「按摩＝性行為」招攬始末
►暫停所有皇室公務！富商性醜聞纏身　安德魯王子：對友誼感到懊悔
►「今天你要見王子」受害者指控安德魯逼17歲少女　爆英王室也參與

▼艾普斯坦生前涉嫌性侵未成年少女、販運人口從事性交易。（圖／路透）

ET快訊
高以翔答應他上節目卻丟命！黃景瑜崩潰神隱4天憔悴暴瘦
快訊／郭台銘將飛美國見川普　下午4點30分召開記者會
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

未婚夫浪漫之旅變恐怖意外　熱氣球撞「高壓電」她慘被電飛重傷

川普不爽中國「怒退巴黎氣候協定」　裴洛西率團打臉：美國都會在！

安德魯王子性奴受訪　爆料「他跳舞汗如雨下」淚揭性虐過往：覺得很髒

不稱台灣為國家！美亞太助卿：信守一法三公報　未正面回應是否訪台

低氣壓急速發展！北日本陷暴風雪警戒　「海面注意6公尺高浪」

阿根廷、巴西貨幣大貶！川普「報復」宣布恢復加徵鋼鋁稅　

打擊中國滲透威脅！澳洲砸18億建「反間諜小組」　網羅頂尖情報人員

富商丈夫愛情長跑10年　正妹女教師6年偷吃5學生激戰片被瘋傳

美前總統卡特出院「歡慶感恩節」才3天　再因泌尿道感染住院

轎車徘徊校園旁…見下課秒爆衝「12歲童當場撞斃」　5重傷急送醫

高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

視訊媽寶 + AA制「以口計價」摳男　超瞎2對2聯誼！隔壁正妹笑到流淚

小S聞高以翔驟逝心痛大哭　憶《康熙》吃他豆腐...「紳士又溫暖」

「一旦輸血便不能認這個小孩...」 醫挫折經驗：無法說服別人信仰

高雄超狂「150元鮮蚵吃到飽」！ 還有泰國蝦3斤999元爽嗑一波

不滿重機佔道！貨車按喇叭逼車 怒嗆「靠右騎」...騎士不服暴口角

未婚夫浪漫之旅變恐怖意外　熱氣球撞「高壓電」她慘被電飛重傷

川普不爽中國「怒退巴黎氣候協定」　裴洛西率團打臉：美國都會在！

安德魯王子性奴受訪　爆料「他跳舞汗如雨下」淚揭性虐過往：覺得很髒

不稱台灣為國家！美亞太助卿：信守一法三公報　未正面回應是否訪台

低氣壓急速發展！北日本陷暴風雪警戒　「海面注意6公尺高浪」

阿根廷、巴西貨幣大貶！川普「報復」宣布恢復加徵鋼鋁稅　

打擊中國滲透威脅！澳洲砸18億建「反間諜小組」　網羅頂尖情報人員

富商丈夫愛情長跑10年　正妹女教師6年偷吃5學生激戰片被瘋傳

美前總統卡特出院「歡慶感恩節」才3天　再因泌尿道感染住院

轎車徘徊校園旁…見下課秒爆衝「12歲童當場撞斃」　5重傷急送醫

楊蕙如來自嘉義幫！藍委質疑背後黑手是「英派」掌門人陳明文

涉金尚昌掏空案遭求償　林鴻明等人二審逆轉須賠近5億

「想開咖啡店」所以當房仲？多益近滿分學霸男　思維不一般

統一發票密碼　「0」開頭平均開出千萬大獎最多　財神爺最愛

陳凱倫低調現身…弔唁卡片「寫下8字」道盡高以翔一生惹鼻酸

房東抱怨「檯面有痕跡」…她PO文討拍！　反遭偵探網抓包：妳1個月前用刀刮壞

下班時間敲破車窗竊筆電、iPad　猖狂賊林口連犯案…4天後狼狽落網

台中男撿到皮夾A走1萬5　還拿信用卡預借現金...銀行簡訊通報失主

狗狗求職履歷「希望待遇」超萌！歐告找到工作「搖尾顧蘭花」

見正妹騎車經過...忍不住攔人「熊抱摸奶」！女友一見翻醋罈　手刀扯髮呼巴掌

國際熱門新聞

思覺失調兒提早30天出院　回家殺死父

「椅子挑戰」超夯　只有女生才成功

心齋橋人魔害2命　躲過死刑確定

樂透毀人生　男中9億大獎2年自轟

小妹參加海豚共游　慘遭拖進水底啃大腿

《法案》沒影響美中協議　白宮：年底簽署

買倉庫送「007跑車」馬斯克花1萬倍價格買下

梅西6度榮獲金球獎！擊敗5冠王C羅

只花3年！她成日本首位神盾艦女艦長

澳洲共諜風暴！女眾議員與富商之死

遊樂設施甩飛6人　她當場摔斷腿

月收13.8萬住凶宅　獨居運將曝暖心真相

洋腸尼克偷拍韓女慘被通緝　丹麥落網

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

更多熱門

相關新聞

英媒瘋傳！英國女王2021年退休

英媒瘋傳！英國女王2021年退休

現年93歲的英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）在位67年，外媒卻有消息指出，女王可能會在年滿95歲時退休，並讓查爾斯王子擔任攝政王。儘管消息未獲白金漢宮證實，但查爾斯王子近來在處理皇家事務的份量越來越吃重，尤其在安德魯王子的醜聞上，查爾斯王子也做出了關鍵決定，因此被視為女王可能退休的徵兆。

高以翔驟逝　CNN、BBC都報導

高以翔驟逝　CNN、BBC都報導

安德魯王子醜聞纏身　暫停皇室公務

安德魯王子醜聞纏身　暫停皇室公務

美富商獄中亡　獄警遭控偽造紀錄

美富商獄中亡　獄警遭控偽造紀錄

捲入性醜聞　安德魯：我讓王室失望

捲入性醜聞　安德魯：我讓王室失望

關鍵字：

裘福利Virginia Giuffre安德魯王子艾普斯坦Jeffrey Epstein性虐英國王室Ghislaine Maxwell廣角鏡BBC

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

以翔回家了！法師一喊「過門」　小女友轉身拭淚

基中導師遭砍死　兇手成二二八紀念館館長

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

孫安佐PO文「很想你」見留言標記米砂！淡定秒回網笑翻

韓營內部民調曝　「地下賭盤傻掉了」

林志玲點頭結婚「關鍵電話」曝光

高以翔燦笑遺照曝光！靈堂擺設典雅

女兒遭霸凌！狠男持刀衝學校捅死9歲同學

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

冷氣團急凍今晨10.3度創新低溫　周三起全台變天轉雨

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

訂26碗沒買袋子！外送員傻眼「棄單離開」

高雄20歲男削甘蔗！一刀砍斷「生殖器」剩皮相連

泰樂團主唱家中上吊身亡！媽媽發現CPR急救無效

蕾菈爆「被脫衣胸前走光片」網瘋傳！本人回應

更多

最夯影音

更多
高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴

高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴
挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面