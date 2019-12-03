安德魯王子性奴受訪　爆料「他跳舞汗如雨下」淚揭性虐過往：覺得很髒

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▲裘福利接受英國廣播公司節目《廣角鏡》（Panorama）專訪。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者詹雅婷／綜合報導

英國安德魯王子性醜聞餘波不斷，自稱曾淪為性奴的裘福利（Virginia Giuffre）首度接受英媒專訪的片段2日於BBC播出。她哭著回憶，當年在美國富商艾普斯坦的安排下，她與安德魯王子在倫敦一間酒吧見面，男方主動邀約當年才17歲的她一同跳舞，「他真的是『汗如雨下』，我覺得很噁心，但我知道，我必須要讓他開心」，自此與對方發生3次性關係，「那是我生命中非常可怕的一段時光，被王室成員性虐…這群有權有勢的人全都是我的枷鎖。」

▲安德魯王子否認與裘福利發生過性關係，並為自己與艾普斯坦的朋友關係道歉，暫停所有皇室公務。（圖／路透）

他跳舞汗如雨下，非常噁心 但我必須要讓他開心

綜合美聯社等外媒報導，現年35歲的裘福利透過英國廣播公司節目《廣角鏡》（Panorama）說出當年一切種種，在她還在海湖莊園名下資產擔任更衣室服務生的時候，麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）就來接近她，最終讓她成為幫艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的按摩人員之一，最終被帶到英國倫敦一間酒吧，與安德魯王子見面。

裘福利直言，當時還是艾普斯坦女友的麥斯威爾要求她去和安德魯王子跳舞，「但那傢伙身上出的汗都弄到我身上，真的是『汗如雨下』，我覺得非常噁心，但我知道，我必須要讓他開心，因為這是艾普斯坦和麥斯威爾對我的期望。」此外，麥斯威爾也告訴裘福利，她必須像對待艾普斯坦那樣來對待安德魯王子，也就是和安德魯王子發生性關係。

▲英國安德魯王子性醜聞女主角裘福利。（圖／達志影像／美聯社）

這不是骯髒的性愛故事 這是個關於販賣虐待的故事

根據裘福利的說法，她和安德魯王子之間發生的事情，就從浴缸開始，一路到臥室，「整個過程持續的時間不長，但很噁心」，最後對方站起來，並說了一聲謝謝，「而我當時坐在床上，害怕、羞愧，覺得很髒。」

「那是我生命中最糟糕的一段時光，也是最可怕的」，裘福利坦言，那時候的她有種被困住的感受，甚至才剛被一名王室成員性虐待，「這群有權有勢的人全都是我的枷鎖」，或許記錯這一切發生的日期和確切地點，但當年發生過的關鍵事件是不會記錯的，且人們不該把這些事情視為「OK」的事，也請大家幫她打這一仗，「這不是什麼骯髒的性愛故事，這是一個關於販賣的故事，一個關於虐待的故事，同時也是一個關於你們王室成員的故事。」

安德魯王子的性醜聞實屬英國王室過去數十年來面臨最嚴重的醜聞之一，聲譽遭到重創。

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▼艾普斯坦生前涉嫌性侵未成年少女、販運人口從事性交易。（圖／路透）