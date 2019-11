CNN、BBC均報導！高以翔「35歲錄影猝逝」　國際媒體震驚

▲高以翔錄影驟逝,消息震驚演藝圈。(圖/翻攝自Instagram)



記者王致凱/綜合報導

男星高以翔27日錄製節目時猝死,享年35歲,消息震驚演藝圈。高以翔是首位與LV簽約的亞洲男性模特兒,在國際擁有知名度,美國有線電視新聞網(CNN)和英國廣播公司(BBC)等各國際主流媒體也都有報導這則消息。

CNN報導以「台裔加拿大演員高以翔,錄製實鏡秀節目身亡」;BBC則以「台灣出生演員高以翔,節目驟逝享年35歲」為題,皆在第一時間大篇幅報導這則消息。

CNN報導中提到,生於台灣的高以翔不僅在大中華地區演藝圈取得成功,也是首位與時尚品牌路易威登(Louis Vuitton)簽約的亞洲男性模特兒,並與Lena Headey和Lily Collins共同出演2013年電影《天使聖物:骸骨之城》(The Mortal Instruments: City of Bones)。

BBC則在報導中說,高以翔自從出演2016年電視劇《遇見王瀝川》後,在大陸演藝圈知名度水漲船高。高以翔驟逝消息令粉絲及演藝圈好友難以接受,演出2019年超級英雄電影《蜘蛛人:離家日》的澳洲男星Remy Hii就在推特上悼念說,高以翔的離開,讓亞洲演藝圈「再也不會一樣」。

高以翔27日凌晨錄製大陸浙江衛視節目《追我吧》,在攝氏9度低溫中拍攝「跑步項目」時突然倒地不起。《追我吧》節目組聲明說,凌晨1時30分許意外發生後,現場醫護人員立即展開急救,並將高以翔送往最近醫院,經過近3小時的全力搶救,醫生宣佈搶救無效,初步診斷為心源性猝死。

