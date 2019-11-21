暫停所有皇室公務！富商性醜聞纏身　安德魯王子：對友誼感到懊悔

▲安德魯王子暫停所有皇室公務。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國安德魯王子（Prince Andrew）20日表示，他已經取得女王伊莉莎白二世允許，將取消目前規劃好的所有公開行程，暫停履行所有皇室公務。他日前接受BBC專訪曾指出，對於入美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的性醜聞中，並造成社會對皇室的負面觀感覺得非常失望，「我仍然對自己與艾普斯坦的錯誤友誼感到懊悔。」

現年59歲的約克公爵（Duke of York）安德魯王子指出，他和艾普斯坦的關係已經對皇室造成嚴重影響，「我仍然對自己與艾普斯坦的錯誤友誼感到懊悔。」安德魯王子說，他已經取得女王的同意，將會暫停皇室公務，取消目前所有規劃好的公開行程，「他（艾普斯坦）的死留下許多問題，尤其對於所有受害者來說，我希望每個受到影響的人，都能得到某種形式的解脫，重建自己的生活。」

安德魯王子16日接受BBC《新聞之夜》（Newsnight）專訪時表示，他並不後悔和艾普斯坦成為朋友，「因為我得到了解商業圈的機會。」此話引發各界譁然，批評他對於受害者缺乏關懷和同理心。

控訴艾普斯坦的女子朱弗里（Virginia Roberts Giuffre）2015年在法院表示，她在成年以前被迫與安德魯王子發生至少3次性關係，但安德魯王子始終否認，並在接受BBC訪問時指出，他並不認識朱弗里，完全不記得見過對方。

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