車禍拒檢！無業女狂搖車窗「2度猛夾」瞎喊：他自己伸進來的...警手秒受傷

▲蔡姓女子拒絕警方調查，並連續兩次搖上車窗夾傷員警。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳羿妏／台北報導

蔡姓女子2017年7月14日下午開車與機車發生事故後，因不願接受警察查驗身分，竟2度升起車窗夾傷劉姓員警的手掌及手臂。台北地方法院審理後，刑事部分蔡女被依妨礙公務執行、普通傷害等罪，判處有期徒刑3個月；民事部分判蔡女應賠償劉警6萬元。可上訴。

劉姓員警主張，當時他接獲報案，蔡女開車與機車發生事故，抵達現場時，他要求查驗女子身分，於是請蔡女出示駕照、行車執照，卻遭蔡女拒絕，下秒蔡女更不顧他的左手正放在駕駛座窗框上，竟直接將車窗搖起，使他的手無法動彈。

劉警及其他在場同仁見狀，不斷要求蔡女立即搖下車窗。不料，蔡女搖下車窗不到1秒後，又立馬將車窗搖起，再次夾住劉警的左手掌至左前臂，最後其他員警只好打開後座車門，伸手將駕駛座門鎖打開搖下車窗，這才解除狀況。事後劉警赴醫院驗傷，決定向蔡女提告求償10萬元精神撫慰金。



蔡女否認自己做出暴力行為，她指出，根據現場的錄影畫面，她關上車窗的瞬間，是劉警自己將手伸入車窗內，另外她強調診斷明細顯示，劉警手部活動自如、無變形或腫脹。

但台北地方法院勘驗警方提供的照片及醫院驗傷單發現，劉警左手掌確實有顯著的紅腫壓痕，且手臂也有擦挫傷痕跡，再加上現場畫面，認定蔡女確實連續2次搖上車窗，夾住劉警的手，使對方受傷。法官斟酌雙方狀況後，判定蔡女應賠償劉警6萬元的精神撫慰金。全案仍可上訴。

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