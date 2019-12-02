清痰、導尿都靠她...長年照顧恩師獲千萬房產！師親兒提告敗訴

▲駱女長年照顧師丈侯男，兩人情同父女，侯男離世前感念在即，贈與駱女名下千萬房產。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

駱姓女子與吳姓老師感情非常要好，彼此認識超過40年，吳師過世後，就由駱女代為照顧中風的師丈侯姓男子。長年下來駱女將侯男視為親生父親照料，清痰、導尿都一一協助。侯男離世前因感謝駱女照顧，將自己手上價值千萬元的房產贈與她，不料侯男居住在大陸的兒子得知此事後，認為父親將房產賣給駱女後未收到足額款項，向法院要求駱女還錢。台北地院審理時根據過去駱女照顧侯男的證據，以及相關證人說詞，認定侯男是贈屋並非買賣交易，判侯兒敗訴。

據判決，駱女與吳師認識多年感情非常好，吳師退休那年駱女就搬去與老師及師丈同住，吳師2006年過世，中風的侯男就開始由駱女代為打理三餐、照顧生活起居，當時不管清痰還是導尿駱女都不曾抗拒，兩人情同父女也互認對方為乾爸及乾女兒。侯男2017年過世時，將手上在台北市的千萬房產轉登記給駱女，以答謝她長年照顧的恩情，不料此事被侯男長年居住在大陸的親生兒子知道，他為此告上法院，要求返還房產。

▲駱女對侯男無微不至的照顧， 不只打理三餐，清痰、導尿也都協助幫忙。（圖／取自免費圖庫pixabay）

據了解，侯兒長年居住大陸，不曾住在台灣，他法庭上表示，父親過世後他在清查財產時發現，在2013年時父親曾賣出手下1249萬餘元的北市房產，買家駱女當時僅匯款600萬元，而其中300萬還是父親先前轉帳給駱女的錢，他指控這是刻意製造金錢有在流通的假象，實際上並非真正的交易，指控駱女沒有支付費用，提告要求返還房屋或支付1249萬餘元的買賣金。

不過由於駱女已在2018年時因病過世，該房產繼承人現為駱女2名親弟弟，2人因此成為被告。駱女的弟弟在法庭上提出姊姊生前照顧侯男的證據，包含姊姊為侯男申請看護、簽署輸血治療同意書及就醫同意書等，並表示，侯兒長住大陸，根本沒有盡到照顧侯男的義務，就連侯男喪事也是由姊姊辦理，甚至出殯時也是姐姐在宣讀祭文。

法院審理時，協助辦理房產轉讓過戶的代書出庭作證表示，侯男當時雖行動不便，但腦袋清晰，話語明確，指名就是要將房屋過戶給駱女。法官審酌，認為侯男贈屋駱女屬實，匯款駱女的部分只是製造買賣金流，以便節稅，雙方確定不是買賣是贈與，判侯男敗訴。全案仍可上訴。

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