血滴子出擊／從羞澀到正面對決　蔡壁如掃街最大心魔：他會不會揍我

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲籌組民眾黨後積極進軍立院，區域立委推派18名、不分區提名28席，氣勢十足。但柯不選總統、缺乏母雞帶隊也讓民眾黨區域立委苦戰，如今不只「學姐」黃瀞瑩，連市府顧問蔡壁如都要出馬幫候選人站台。談到走上街頭握手，蔡壁如坦言，當初也花了很大的心力克服心理的障礙，「後來發現只要勇敢伸出第一隻手，後面就越來越順」。

2018年底驚險連任後，各界都認為柯文哲有很高機會趁勢參選2020，但盼呀盼，最終盼到的是台灣民眾黨，跌破一堆人眼鏡。透過推舉「柯家軍」進入立法院，向來把「改變文化」掛在嘴邊的柯文哲，決定先改變國會生態。但由於柯不選總統，遍地推舉區域立委的民眾黨陷入沒有母雞的窘境，為此，柯身邊具有媒體聲量的幕僚紛紛上街輔選，重現去年「全民皆兵」的狀況。

▲卸下市府顧問一職，蔡壁如轉戰民眾黨不分區。（圖／記者黃克翔攝）

目前已請假、12月預計請辭的蔡壁如，重心都放在民眾黨上，陸陸續續將未來的選戰策略建構出雛形。談到這場選舉，蔡璧如說，這當然是場不一樣的選舉，柯市長自己沒有要選，沒有母雞的狀況下當然有時候會比較困難，「對我來講就是一個全新的體驗，就是全省跑」。

回到市府不到一年，又再度走上街頭掃街，蔡壁如這次的負擔比去年更重，定位是柯文哲之外的母雞，要協助拉抬區域立委選情。相比去年掃街頻頻碰上抗議，蔡壁如想了想說，目前還沒看到，「可能還沒真的進入選舉白熱化，還沒進入到最後階段，所以現在還沒出現」。

▲蔡壁如陪同陳允萍在台東掃街 。（圖／記者楊鈞典攝）

過去都在市府內掌管大小事，如今要上街握手、和攤商寒暄，一時間確實難以轉換。「我覺得要去跟人家面對面接觸，我花了很大的心理克服」，蔡壁如回憶，去年陪著市長掃街，一開始很羞澀要面對人群，後來發現只要勇敢伸出第一隻手，後面就越來越順，至於不同立場的人，就是用微笑以對。

至於最大的心理障礙是什麼？蔡壁如笑了笑說，「心理障礙就是覺得他會不會揍我啊！總是會害怕」，這是因為去年幫市長選舉時，很常碰到來抗爭重陽禮金的，「他就一直很大聲地站在我面前，我心裡都想說你是不是要一拳揮過來、要揍我，我心裡頭一直想的是這件事情」，其實花很多時間去克服。

面對激動抗議者，蔡壁如也有自己的一套。不同於一般掃街者會避免衝突，蔡壁如選擇正面回應，「好，我現在就停下來，聽你到底要訴求什麼」，很多候選人看到有爭吵就快閃，但既然已經發生了，不如停下來聽你到底吵什麼？結果反而就是沒有。