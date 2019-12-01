血滴子出擊／最怕選前從媒體上消失　蔡壁如預告將全台大掃街

記者陳家祥／台北報導

距離2020大選投票日已剩下約1個半月的時間，各政黨立委參選人無不加足馬力拉票。今年首次成軍的台灣民眾黨，全台推出17席區域立委，但因主席柯文哲未參選總統，話題與媒體關注度一夕驟減。儘管已規劃好未來剩下時間的選戰策略，但蔡壁如坦言，仍相當擔心在選舉最後兩週左右，民眾黨會從電視螢幕上消失。

▲柯文哲掃街。（圖／記者洪正達攝）

2020大選百花爭鳴，除了傳統民進黨、國民黨外，第三勢力還有親民黨、時代力量以及新興的民眾黨。柯文哲今年甫創立民眾黨，便積極朝立院發展，一口氣提出了17名區域立委、28席不分區立委，盼能組織「柯家軍」成為左右立院的關鍵少數。

蔡壁如接受《ETtoday新聞雲》專訪時透露，目前每週一、三都會舉辦政策記者會，會找不分區裡的專家出席，透過數據的方式點出目前政府施政的盲點。其他若有座談會的邀約，也一定會出席，「台灣民眾黨一定會參與每個公共事務的討論」。

2018年柯文哲競選連任時，因堅持用省錢的選舉模式，到了選舉最後階段幾乎從傳統的電視媒體上消失，大大影響宣傳的動能。此次推派多名子弟兵投入立委選舉，蔡壁如坦言，仍相當擔心最後兩周該怎麼辦，目前規劃要「全省大掃街」，進入1月後，利用周末時間一路從南部掃回台北。

