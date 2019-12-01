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血滴子出擊／不分區專家雲集　蔡壁如：絕不缺席公共事務討論

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記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，全力朝國會發展，但苦於只有柯一隻「大母雞」，為了拉抬立委候選人聲量，除了身邊有知名度的幕僚，連新加入的不分區立委都肩負各種不同的任務。民眾黨發起人、也或不分區立委提名的蔡壁如便表示，不分區名單的「光譜」非常平均，各個領域的專家都有，有專業能力者未來將積極透過記者會、座談會的機會闡述理念；有知名度者則會投入掃街輔選，各自用不同的方式幫助黨。

▲▼台灣民眾黨立法委員提名記者會,蔡壁如。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡壁如。（圖／記者李毓康攝）

蔡壁如接受《ETtoday新聞雲》專訪時透露，目前每週一、三都會舉辦政策記者會，會找不分區裡的專家出席，透過數據的方式點出目前政府施政的盲點。其他若有座談會的邀約，就讓該領域的專家去發揮，蔡壁如強調，隨著選舉接近，很多學會會來邀約辯論、或是講政策，「這我們都不會缺席，台灣民眾黨一定會參與每個公共事務的討論」。

蔡壁如舉例，例如掛頭牌的賴香伶，未來會安排她到全台灣的工會團體座談，蒐集勞工議題需要發聲的地方。第2名的高虹安則是大數據專家，針對的目標就是科技界，預計12月會排2到3場的5G、物聯網座談會，屆時將有機會看到柯文哲合體郭台銘一起對談。

▲▼民眾黨不分區立委提名人交流茶敘-賴香伶。（圖／記者黃克翔攝）

▲賴香伶。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 民眾黨不分區立委提名人交流茶敘-高虹安。（圖／記者黃克翔攝）

▲高虹安。（圖／記者黃克翔攝）

而第5名就是蔡壁如自己，目前已化身柯文哲的分身，到處去幫子弟兵站台。第7名則是近來掀起熱烈討論的新光人壽副總吳欣盈，對於這位新光吳家的大公主，蔡壁如和幕僚也積極構思她的「出場秀」；而專訪當日，記者也直擊無心瑩到黨部開會，不只認真開會討論，據了解不論是掃街、上廣播專訪甚至政論節目吳欣盈都全力配合，看得出她參政的決心。

▲▼民眾黨不分區立委提名人交流茶敘-吳欣盈。（圖／記者黃克翔攝）

▲吳欣盈。（圖／記者黃克翔攝）

至於「學姐」黃瀞瑩部分，蔡壁如說，目前黃瀞瑩會搭配年齡相近的「虎克船長」詹祥欽，串連全省的柯粉俱樂部還有志工，晚上各個夜市等，幫區域立委舉牌、揹氣球，支持區域立委參選人外，也順道宣傳民眾黨拉政黨票。
 

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