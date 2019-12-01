血滴子出擊／開臉書造聲量　蔡壁如爆柯P「沒在管黨」：他不承認他不負責

記者陳家祥／台北報導

北市府顧問蔡壁如過去是市長柯文哲身邊最重要的執行者、「血滴子」，如今為了台灣民眾黨，也要走上街頭和民眾搏感情，近來甚至開了臉書粉絲專頁，不定時透過影片、直播與粉絲互動。蔡壁如笑說，還是需要有人幫忙去講一些黨的理念，因為幕僚發現，市長很習慣當「柯市長」，不太習慣當「柯主席」。

談到開設粉絲專頁，蔡壁如笑說，現在是我每天自己寫臉書，小編有時候會幫我做一下圖卡。她回憶，當時幕僚花了2、3月時間說服，「幕僚強迫我開粉專，我一開始都很拒絕，因為我也沒有時間，我一直都說不要、不要」，後來想說也透過臉書的粉專，讓人家知道她到底在想什麼。

▲如今蔡壁如已是民眾黨不分區立委提名人。（圖／記者黃克翔攝）

「幕僚的想法就是覺得說，除了市長之外，如果成立了一個政黨，還是需要有人幫忙去講一些黨的理念」，蔡壁如笑說，不少幕僚觀察了一陣子之後，發現柯文哲很習慣當「柯市長」，但不習慣當「柯主席」。

蔡壁如甚至直言，柯文哲都不太管這個黨，「他真的不大管，有次我跟他講市長你都不大管自己說要成立的這個黨，他說沒有啊，我就是創投啊，我建了一個平台讓年輕人想做什麼就做什麼」。會不會覺得柯文哲這樣有點不負責任？蔡壁如笑說，「他不承認他不負責任就對了」，還提醒記者「這段可以播給他聽」。

但隨後蔡壁如正色道，自己開設粉絲專頁後，能起到另類的圈粉公用，確實也能減少外界認為柯文哲就是「一人主宰一個黨」的問題。

蔡壁如還說，民眾黨官網預計月底的時候會把候選人區整理好，之後會做一個論壇的光譜，讓民眾可以在上面討論、發表看法，就可以知道這件事情目前多數人的想法是在哪邊。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

