去剪髮！洗頭小妹抱怨薪水低「手拿iPhone 11 Pro」　X3哥嚇歪：年輕人真有錢

▲網友感慨表示，現在年輕人薪水不高，卻還是用著天價手機。（圖／記者邱倢芯攝）

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記者黃君瀚／綜合報導

「現在年輕人是不是很有錢？」近日有網友到髮廊剪髮時發現，洗頭小妹嘴上埋怨著薪水低，手上拿的卻是定價高達3萬5900元的最新款iPhone 11 Pro，瞬間讓他感到錯愕，也意外引來正反兩極化的論戰。

網友日前在PTT發文，提到近來觀察到一個有趣的社會現象，時下年輕人每個手機都拿iPhone，連去髮廊剪頭髮，洗頭小妹一邊抱怨做這工作薪水很低、一邊拿出最新款的iPhone 11 Pro，「好像在開嘲諷一樣」。

男網友訝異表示，年輕人拿著3萬5千元以上的智慧手機，就好像展示家中鞋子、襪子一般稀鬆平常，而他出社會多年車子開BMW X3，每次買手機還是百般掙扎，畢竟電子產品壽命不長久，最後總是買過季、1萬元左右的手機，「超過兩萬真的買不下手......現在的年輕人是不是特別富有阿？3、5萬的手機人手一隻（支）。」

▲BMW X3。資料照片，與新聞人物無關。（圖／記者張慶輝攝）

文章貼上網，一些網友都有同樣的感受，「新聞有統計啊，愈低薪的手機拿愈好」、「一堆分期付款的你也在羨慕？月光多的是」、「應該說比較肯花」、「哪有什麼有不有錢，就只是把大部份的薪水拿去買罷了」、「我也很好奇，身邊總是有一些人收入不多，每年換最新」、「錢不是不見，只是變成你喜歡的樣子。」

不過，更多人認為時代不同了，這只是價值觀差異，「你也滿有錢的阿，買得起X3」、「每個人價值觀不同，有些覺得手機要好，有些不用」、「人家薪水高低愛買什麼干你屁事啊！你又沒幫忙出」、「你把iPhone套成X3不是一樣意思嗎」、「你數學老師請假了吧？X3（要價）200萬，iPhone才3萬，差60倍」、「都放棄買房買車生小孩了，買個手機礙著你啦？」

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