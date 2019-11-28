地道戰真實上演！走私集團「香港挖250m地道→深圳」…運2000支iPhone海削4千萬

▲2000多支手機透過地道走私運送。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

記者朱世凱／綜合報導

「地道戰」是一種以地道為策略應用的陸軍步兵戰術，沒想到如今竟有走私集團為了賺取暴利，讓「地道戰」在香港和深圳交界處真實上演。駐守粵港一線的武警表示，他們昨（27）日在現場拘捕涉嫌走私人員5名，搜查作案車輛1輛，最新版的iPhone11手機等18箱共計2000多支，價值近千萬元人民幣（約新台幣4千多萬元）。

據《香港新聞網》報導，警方在香港和深圳的邊境發現一條長達250公尺以上的走私地道，犯罪集團透過地道走私不少物品，藉機海削千萬。警方抓獲嫌疑人後，便找出集團的藏身處，當他們進入一排廢棄房舍後，就在一間房間裡找到了鐵架床、礦泉水、膠帶和大量紙箱等，這恰好是裝載走私手機用的同款紙箱。

可疑的是，另一個房間裡頭卻塞滿了汽車輪胎。警方搬開300多個輪胎後，一個膠輪機、一批特製的包裝袋、滑輪等工具隨即曝光。種種跡象顯示，這些走私的手機，正是從這個通向境外的地道而來。廣東省總隊執勤第三支隊偵察科長李安柱表示，近年來，粵港邊界的走私活動形式多樣，呈「海陸空」立體模式。

據悉，海主要是指通過船隻從海上走私； 陸除了各種藏匿夾帶形式外，就是利用地下通道，進行「地道戰」；空則是利用界河兩岸樓房架設高空飛線。不過，這還是武警廣東總隊執勤三支隊首次破獲的跨境地道走私案。

支隊參謀長蔣善清指出，該支隊通過加強與相關部門的聯動配合，同時加大科技投入，在邊界地段完善建立了影像監控系統，通過人員和科技防護的雙重手段，對粵港邊界走私活動予以嚴厲打擊，避免走私活動不斷擴大。

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