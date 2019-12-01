車主稱柵欄沒放害火車撞上小貨車　台鐵「還原時間軸」打臉：是違規闖入

記者賴文萱／台北報導

台鐵1日上午發生列車與小貨車擦撞事故，當下56歲的小貨車車主緊急跳車逃離，但貨車幾乎全毀，也造成列車班次延誤。車主出面控訴當下經過平交道時並未看到柵欄放下，也未有鳴笛警示聲，直到車身經過一半柵欄才突然啟動，但台鐵出示監視器畫面並還原「時間軸」，強調初步判斷應屬小貨車駕駛違規闖入平交道所致。

▲台鐵苗栗山邊平交道事故，藍色小貨車被撞成廢鐵。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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一列自彰化開往新竹的2512次區間車，1日上午7時30分行經苗栗山邊平交道（K149+494）西正線時，與一輛藍色小貨車發生擦撞，車主緊急跳車逃離，事故造成貨車幾全毀、列車班次也大延誤。

該輛小貨車車主指出，他就住在附近，每天都會經過山邊平交道；1日上午一如往常出門，準備載番薯給姊姊，經過平交道時並未見到柵欄放下，也沒有聽到警示聲，豈料當車身通過一半，柵欄卻突然啟動，嚇得他急忙跳車並按下緊急按鈕，而這時列車也已駛抵，並猛力撞上貨車。但警消初步調查事故原因可能為「車輛搶快穿越平交道」，車主認為相當冤枉，要求現場人員調閱監視器還原經過。

▲台鐵調閱現場監視畫面，初步判斷應屬小貨車駕駛違規闖入平交道所致。（圖／台鐵提供）

不過，台鐵經調閱現場監視畫面發現，當列車接近時，平交道警告燈開始閃爍，同時發出警告聲響，小貨車駕駛於東側遮斷桿開始下降前，違規闖入，並被西側遮斷桿檔下，於此同時該小貨車車頭已侵入路線，致遭列車撞擊。

依據監視器畫面顯示，事故時間軸還原如下：

該肇事者由東往西，闖入東側遮斷機，遭西側遮斷桿擋住。

07:32:43 平交道警報開始。

07:32:52 貨車闖東側遮斷桿。

07:32:56 貨車停在西側遮斷機前被撞。

台鐵表示，依據現場監視器畫面初步判斷應屬小貨車駕駛違規闖入平交道所致，後續台鐵將全力配合鐵路警察局偵查，提供相關相關資料及說明。此外，該處之平交道經颱鐵局於事故發生後立即派員現場檢查確認運作正常，有關事故造成相關設設施損失及旅客行車延誤賠償，將依台鐵相關規定辦理。

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▼小貨車車主今早載番薯要給姊姊，不料途中卻發生事故。（圖／記者黃孟珍翻攝）